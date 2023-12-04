Билялов, Яруллин и Атанасов – лучшие игроки недели в КХЛ. Форвард «Торпедо» набрал 4 очка в 3 матчах

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем стал (« »), одержавший три победы в трех матчах, причем две из них на ноль. По воротам Билялова было нанесено 82 броска (27,3 в среднем за игру), из которых он отразил 97,56%. Коэффициент надежности составил 0,67.

Лучшим защитником признан (« »), набравший 2 (2+0) очка в трех матчах. Яруллин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «плюс 3». На его счету также семь силовых приемов и восемь заблокированных бросков.

Лучшим нападающим назван (« »), набравший 4 (3+1) очка в трех матчах. Форвард не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «плюс 4». В игре с московским «Динамо» Атанасов стал автором победной шайбы. Также на его счету один силовой прием, один блокированный бросок.