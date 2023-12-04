Билялов, Яруллин и Атанасов – лучшие игроки недели в КХЛ. Форвард «Торпедо» набрал 4 очка в 3 матчах
КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Лучшим вратарем стал Тимур Билялов («Ак Барс»), одержавший три победы в трех матчах, причем две из них на ноль. По воротам Билялова было нанесено 82 броска (27,3 в среднем за игру), из которых он отразил 97,56%. Коэффициент надежности составил 0,67.
Лучшим защитником признан Альберт Яруллин («Трактор»), набравший 2 (2+0) очка в трех матчах. Яруллин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «плюс 3». На его счету также семь силовых приемов и восемь заблокированных бросков.
Лучшим нападающим назван Василий Атанасов («Торпедо»), набравший 4 (3+1) очка в трех матчах. Форвард не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «плюс 4». В игре с московским «Динамо» Атанасов стал автором победной шайбы. Также на его счету один силовой прием, один блокированный бросок.