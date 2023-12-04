Билялов, Яруллин и Атанасов – лучшие игроки недели в КХЛ. Форвард «Торпедо» набрал 4 очка в 3 матчах

Теги Ак Барс Трактор Торпедо рейтинги КХЛ Альберт Яруллин Тимур Билялов Василий Атанасов Хоккей

КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем стал Тимур Билялов («Ак Барс»), одержавший три победы в трех матчах, причем две из них на ноль. По воротам Билялова было нанесено 82 броска (27,3 в среднем за игру), из которых он отразил 97,56%. Коэффициент надежности составил 0,67.

Лучшим защитником признан Альберт Яруллин («Трактор»), набравший 2 (2+0) очка в трех матчах. Яруллин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «плюс 3». На его счету также семь силовых приемов и восемь заблокированных бросков.

Лучшим нападающим назван Василий Атанасов («Торпедо»), набравший 4 (3+1) очка в трех матчах. Форвард не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «плюс 4». В игре с московским «Динамо» Атанасов стал автором победной шайбы. Также на его счету один силовой прием, один блокированный бросок.

1 комментарий
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Вася в этом сезоне просто красавчик! Отличный график набора очков, чудо голы! Нашел свою команду и тренера!
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