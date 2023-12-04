«Металлург» расторг контракт с Деа. У канадского форварда 3+3 в 18 играх в сезоне
«Металлург» расторг контракт с канадским форвардом Жаном-Себастьяном Деа.
Соглашение с 29-летним игроком расторгнуто по соглашению сторон.
В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ Деа провел за магнитогорцев 18 матчей и набрал 6 (3+3) очков.
Нападающий пополнил состав клуба в межсезонье. Сообщалось, что с ним был подписан контракт на 80 миллионов рублей в год без учета бонусов.
Игрок толковый, с техникой
Но обстоятельства так сложились, что не смог себя ппоказать
Удачи в новом клубе!