«Металлург» расторг контракт с Деа. У канадского форварда 3+3 в 18 играх в сезоне

Теги Металлург Мг переходы КХЛ Жан-Себастьян Деа Хоккей

«Металлург» расторг контракт с канадским форвардом Жаном-Себастьяном Деа.

Соглашение с 29-летним игроком расторгнуто по соглашению сторон. 

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ Деа провел за магнитогорцев 18 матчей и набрал 6 (3+3) очков. 

Нападающий пополнил состав клуба в межсезонье. Сообщалось, что с ним был подписан контракт на 80 миллионов рублей в год без учета бонусов. 

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3 комментария
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Спасибо за игру в Магнитке
Игрок толковый, с техникой
Но обстоятельства так сложились, что не смог себя ппоказать
Удачи в новом клубе!
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Мне кажется, что еще при подписании контракта было ясно, что это чудо не тянет на самого высокооплачиваемого игрока команды
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полный провал
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