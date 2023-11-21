Форвард «Металлурга» Деа о возобновлении работы аэропорта в Магнитогорске: «Сохраним наши автобусные ноги для игры. Это большая разница!»

Жан-Себастьян Деа высказался об открытии аэропорта в Магнитогорске.

Аэропорт возобновил свою работу после реконструкции, продолжавшейся почти полгода.

– У « » 8 побед подряд. В чем секрет успеха?

– В команде, коллективе. Работаем вместе, восстанавливаемся также вместе. Получаем удовольствие от игры и общения вне льда. Я не так давно вернулся на лёд после травмы, но было круто видеть, как парни побеждали. Сейчас полностью отдаю себя, чтобы эта серия продолжалась.

– Можно ли сказать, что после открытия аэропорта в Магнитогорске у вас уйдут автобусные ноги?

– О, это большая разница! Конечно, сейчас будет гораздо проще и удобнее. Все-таки ехать в другой город на автобусе и потом вылетать оттуда совсем другое, нежели сейчас.

Так что сохраним те наши автобусные ноги для игры, – сказал канадский форвард с улыбкой после матча с «Сибирью» (4:1).