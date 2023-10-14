Форвард «Металлурга» Деа может пропустить около месяца из-за травмы. У канадца 3+2 в 15 играх

Форвард «Металлурга» Жан-Себастьян Деа может пропустить около месяца из-за травмы.

29-летний канадский форвард набрал 5 (3+2) очков в 15 матчах Фонбет Чемпионата .

У него был показатель полезности «минус 3» в игре с «Салаватом Юлаевым» (2:6). После того матча Деа не сыграл с «Авангардом» (1:4) и не попал в заявку на вчерашний матч с «Сибирью» (4:2).

По данным Metaratings, у игрока травма нижней части тела. По результатам обследования он пропустит около месяца.