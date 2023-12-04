Козенс о «Баффало»: «Против нас чересчур легко играть, мы слишком мягкие. Над нами как будто издеваются»

Дилан Козенс подверг критике игру «Баффало» в этом сезоне НХЛ.

«Сэйбрс» набрали 22 очка в 25 играх и занимают 14-е место в Восточной конференции. Клуб не выходил в плей-офф с 2011 года.

«Против нас чересчур легко играть. Нам нужно избавиться от этого. В прошлом сезоне дела в этом плане обстояли лучше.

В этом сезоне мы слишком мягкие. Над нами как будто издеваются. Нам нужно быть жестче и сильнее, доводить силовые приемы до конца.

Мы должны лучше разрушать атаки соперника в своей зоне. Мне самому нужно быть намного лучше, чтобы помочь исправить ситуацию», – сказал после поражения от «Каролины» (2:6).

22-летний форвард набрал 11 (4+7) очков в 23 играх сезона при полезности «минус 4».