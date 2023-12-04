Макар пропустил матч с «Лос-Анджелесом» из-за травмы нижней части тела

Теги травмы Колорадо НХЛ Джаред Беднар Кэйл Макар Хоккей

Кэйл Макар пропустил матч с «Лос-Анджелесом» из-за травмы нижней части тела.

Защитник «Колорадо» не сыграл против «Кингс» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ

25-летний канадец получил травму в концовке матча с «Анахаймом» (3:4 Б). 

Главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар сказал, что пока не знает, пропустит ли Макар из-за этой ситуации более 1 игры.

В текущем сезоне Кэйл набрал 34 (7+27) очка в 23 играх при полезности «+18» и среднем времени на льду 24:27.

1 комментарий
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серьезная потеря. Здоровья.
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