«Миннесота» победила в 1-м матче при Хайнсе – 3:1 с «Сент-Луисом». Клуб прервал серию из 7 поражений, Капризов – без очков

Теги Сент-Луис Миннесота НХЛ Джон Хайнс Кирилл Капризов Хоккей

«Миннесота» победила в 1-м матче при Джоне Хайнсе – 3:1 с «Сент-Луисом».

«Уайлд» одержали победу над «Блюз» (3:1) в первом матче под руководством нового тренера. 

Джон Хайнс сменил Дина Эвасона на фоне серии из 7 поражений подряд. 

У «Миннесоты» сегодня отличились Юэль Эрикссон Эк, Фредерик Годро и Мэттью Болди (2-я шайба в сезоне). Кирилл Капризов остался без набранных очков, у него 18 (6+12) баллов в 20 играх сезона. 

С 16 очками в 20 играх команда занимает 14-е место в Западной конференции. 

10 комментариев
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Magista_17
Ответ росхоккей
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Полнейшая чушь,это лидер команды,на него рассчитывают,иначе не стали бы такой контракт выкладывать
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Бычара не краснодарский
Ответ росхоккей
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Дюшена в Нэшвилле тоже считали списанным и сбитым лётчиком, а он при хайнсе выдал лучший сезон в карьере
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АРХАТ
Сложно работать в условиях дефецита баксов, когда 15 млн висят мёртвым грузом.
+6
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Юрий Богданов
угорел, канеш

действительно очевидно, что чел с 252 очами в 223 матчах ваще ни разу не лидер, а так чекер из боттома. скоро махнут на мешок шайб)
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LOsP06GH
Ответ АРХАТ
Сложно работать в условиях дефецита баксов, когда 15 млн висят мёртвым грузом.
Чё вы такие все нудные!? Ну написали раз, написали два про этот дефицит, обратно то все равно не отмотаешь уже! Такие все умные, ну идите к хозяину клуба, составьте резюме, попроситесь вместо Герина, может вас назначат!
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ogent
Ответ росхоккей
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Глупее ничего придумать не мог?
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Magista_17
Ответ Владислав Никонов
Кириллу давали такой контракт, чтобы он СТАЛ лидером команды, но по игре и влиянием на игру в целом он лидером не является на площадке.
Он И ТАК лидер команды!!Посмотрите прошлый сезон от Капризова,и все станет понятно
И на партнёров положительно влияет,поэтому советую голову включать,прежде чем такую ахинею писать)
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