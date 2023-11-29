«Миннесота» победила в 1-м матче при Хайнсе – 3:1 с «Сент-Луисом». Клуб прервал серию из 7 поражений, Капризов – без очков

«Миннесота» победила в 1-м матче при Джоне Хайнсе – 3:1 с «Сент-Луисом».

«Уайлд» одержали победу над «Блюз» (3:1) в первом матче под руководством нового тренера.

Джон Хайнс сменил Дина Эвасона на фоне серии из 7 поражений подряд.

У «Миннесоты» сегодня отличились Юэль Эрикссон Эк, Фредерик Годро и Мэттью Болди (2-я шайба в сезоне). остался без набранных очков, у него 18 (6+12) баллов в 20 играх сезона.

С 16 очками в 20 играх команда занимает 14-е место в Западной конференции.