Барабанов восстановился после перелома пальца и вернулся в состав «Сан-Хосе»

Александр Барабанов восстановился от травмы.

Нападающий «Сан-Хосе» вернулся в состав команды после перелома пальца, сообщает The Hockey News. Россиянин тренировался в одном звене с форвардами и .

Напомним, не играл с 25 октября. Он получил повреждение в матче регулярного чемпионата против «Флориды».

В текущем сезоне НХЛ 29-летний хоккеист провел 6 матчей и не отличился результативными действиями. Показатель его полезности составил «-1».

4 декабря « » сыграет с «Рейнджерс». Начало матча – в 02:00 по московскому времени.