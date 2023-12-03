Барабанов восстановился после перелома пальца и вернулся в состав «Сан-Хосе»
Александр Барабанов восстановился от травмы.
Нападающий «Сан-Хосе» вернулся в состав команды после перелома пальца, сообщает The Hockey News. Россиянин тренировался в одном звене с форвардами Вильямом Эклундом и Томашом Гертлом.
Напомним, Барабанов не играл с 25 октября. Он получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».
В текущем сезоне НХЛ 29-летний хоккеист провел 6 матчей и не отличился результативными действиями. Показатель его полезности составил «-1».
4 декабря «Сан-Хосе» сыграет с «Рейнджерс». Начало матча – в 02:00 по московскому времени.