«Сан-Хосе» поместил Барабанова в список травмированных. У форварда 0 очков в 6 матчах сезона

«Сан-Хосе» поместил Александра Барабанова в список травмированных.

Также калифорнийский клуб вызвал Райана Карпентера из АХЛ.

Российский хоккеист получил повреждение верхней части тела в игре регулярного чемпионата против «Флориды».

не набрал ни одного очка в шести играх текущего сезона при среднем игровом времени 16:20.