«Сан-Хосе» поместил Барабанова в список травмированных. У форварда 0 очков в 6 матчах сезона

Теги травмы Сан-Хосе НХЛ Александр Барабанов Хоккей

«Сан-Хосе» поместил Александра Барабанова в список травмированных.

Также калифорнийский клуб вызвал Райана Карпентера из АХЛ.

Российский хоккеист получил повреждение верхней части тела в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

Александр Барабанов не набрал ни одного очка в шести играх текущего сезона при среднем игровом времени 16:20.

5 комментариев

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AlistarOvereem
Ни в одной из 8 заброшенных шайб команды не поучаствовал, не так страшно звучит)
Сан Хосе в 5 из 6 матчах забросили по 1 шайбе
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-2
+14
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Mikita Zakharau
Саша не был худшим. Перелом пальца, через пару неделю вернется. Наберет еще свое
+3
-1
+2
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Костя Кот
играл больше, чем Тарасенко
+1
0
+1
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joe thornton 19
Ответ AlistarOvereem
Ни в одной из 8 заброшенных шайб команды не поучаствовал, не так страшно звучит) Сан Хосе в 5 из 6 матчах забросили по 1 шайбе
Уверенное погружение на дно.
Другое дело, что при такой игре даже выручить ничего за всяких Хоффманов в обменах не удастся
+2
-2
0
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