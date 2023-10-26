«Сан-Хосе» поместил Барабанова в список травмированных. У форварда 0 очков в 6 матчах сезона
«Сан-Хосе» поместил Александра Барабанова в список травмированных.
Также калифорнийский клуб вызвал Райана Карпентера из АХЛ.
Российский хоккеист получил повреждение верхней части тела в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».
Александр Барабанов не набрал ни одного очка в шести играх текущего сезона при среднем игровом времени 16:20.
Сан Хосе в 5 из 6 матчах забросили по 1 шайбе
Другое дело, что при такой игре даже выручить ничего за всяких Хоффманов в обменах не удастся