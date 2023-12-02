Кожевников о русской тройке в «Коламбусе»: «На наших надеются, конечно. Одни из сильнейших игроков, которые дают результат»

Александр Кожевников оценил решение «Коламбуса» создать русскую тройку.

В звено вошли , и .

Ранее стало известно, что Воронков, который подумывал о возвращении в Россию, решил продолжить выступление в .

«На наших надеются, конечно. Одни из сильнейших игроков, которые дают результат.

А Воронков, может, еще не привык – первый год же все-таки. Так что все встанет на свои места», – сказал двукратный олимпийский чемпион .

Русская тройка «Коламбуса» разбушевалась! Гол Воронкова и пара стычек с «Оттавой»