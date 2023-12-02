Кожевников о русской тройке в «Коламбусе»: «На наших надеются, конечно. Одни из сильнейших игроков, которые дают результат»

Теги Коламбус НХЛ Александр Кожевников Кирилл Марченко Чемпионат.com Дмитрий Воронков Егор Чинахов Хоккей

Александр Кожевников оценил решение «Коламбуса» создать русскую тройку.

В звено вошли Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко и Егор Чинахов.

Ранее стало известно, что Воронков, который подумывал о возвращении в Россию, решил продолжить выступление в НХЛ.

«На наших надеются, конечно. Одни из сильнейших игроков, которые дают результат.

А Воронков, может, еще не привык – первый год же все-таки. Так что все встанет на свои места», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Русская тройка «Коламбуса» разбушевалась! Гол Воронкова и пара стычек с «Оттавой»

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1 комментарий
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НХЛ: вся надежда на русских.
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