Кожевников о русской тройке в «Коламбусе»: «На наших надеются, конечно. Одни из сильнейших игроков, которые дают результат»
Александр Кожевников оценил решение «Коламбуса» создать русскую тройку.
В звено вошли Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко и Егор Чинахов.
Ранее стало известно, что Воронков, который подумывал о возвращении в Россию, решил продолжить выступление в НХЛ.
«На наших надеются, конечно. Одни из сильнейших игроков, которые дают результат.
А Воронков, может, еще не привык – первый год же все-таки. Так что все встанет на свои места», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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