Тренер «Коламбуса» о Воронкове: «В нем нет страха, он крупный парень. Может забивать, у него хорошие руки, он играет правильно»

Тренер «Коламбуса» высоко оценил игру Дмитрия Воронкова.

В матче против «Оттавы» (4:2) отметился голом, который стал для него 5-м в сезоне. Он также поучаствовал в словестной перепалке с .

«В нем нет страха. Никакого страха. Я не знаю, почему Ткачак в какой-то момент погнался за ним, но его присутствие на льду заметно.

Игра против него не доставляет удовольствия, потому что он может играть физически сильно, он может забить несколько голов, у него хорошие руки, он идет на ворота, он играет на сложных участках площадки, и он играет правильно.

Он крупный парень, и он привносит определенный уровень физической игры в нашу команду», – сказал главный тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан.

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