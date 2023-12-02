Тренер «Коламбуса» о Воронкове: «В нем нет страха, он крупный парень. Может забивать, у него хорошие руки, он играет правильно»

Теги Оттава Коламбус НХЛ Паскаль Венсан Брэди Ткачак Дмитрий Воронков Хоккей

Тренер «Коламбуса» высоко оценил игру Дмитрия Воронкова.

В матче против «Оттавы» (4:2) Дмитрий Воронков отметился голом, который стал для него 5-м в сезоне. Он также поучаствовал в словестной перепалке с Брэди Ткачаком.

«В нем нет страха. Никакого страха. Я не знаю, почему Ткачак в какой-то момент погнался за ним, но его присутствие на льду заметно.

Игра против него не доставляет удовольствия, потому что он может играть физически сильно, он может забить несколько голов, у него хорошие руки, он идет на ворота, он играет на сложных участках площадки, и он играет правильно.

Он крупный парень, и он привносит определенный уровень физической игры в нашу команду», – сказал главный тренер «Коламбуса» Паскаль Венсан.

Русская тройка «Коламбуса» разбушевалась! Гол Воронкова и пара стычек с «Оттавой»

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рад за парнягу, так держать!
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да и в целом интеллигент..
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Думал, Воронков окажется мешком, а нет - вполне на уровне НХЛ)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ткачак то в конце 3-го периода слегка жидкоря стал, когда Воронков на него агриться стал
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий