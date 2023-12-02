Назаров о Воронкове: «Посоветовал бы ходить в зал бокса. Руки нужны не только для того, чтобы бить по чужой голове, но и чтобы защищать свою. Этому надо тренироваться»

Андрей Назаров поделился мнением об игре форварда Дмитрия Воронкова.

« радует своей игрой. Единственное, я бы посоветовал ему ходить в зал бокса. Отчетливо видно, что, когда Дима идет в драку, руки находятся внизу. Они нужны не только для того, чтобы бить по чужой голове, но и чтобы защищать свою. Этому надо усердно тренироваться.

А в целом он молодец: развивается, забивает, набирается опыта. Я рад за него. Что касается английского языка, то это дело наживное. Выучит», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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