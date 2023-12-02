Назаров о Воронкове: «Посоветовал бы ходить в зал бокса. Руки нужны не только для того, чтобы бить по чужой голове, но и чтобы защищать свою. Этому надо тренироваться»

Теги драки Коламбус НХЛ Андрей Назаров Чемпионат.com Дмитрий Воронков Хоккей

Андрей Назаров поделился мнением об игре форварда Дмитрия Воронкова.

«Дмитрий Воронков радует своей игрой. Единственное, я бы посоветовал ему ходить в зал бокса. Отчетливо видно, что, когда Дима идет в драку, руки находятся внизу. Они нужны не только для того, чтобы бить по чужой голове, но и чтобы защищать свою. Этому надо усердно тренироваться.

А в целом он молодец: развивается, забивает, набирается опыта. Я рад за него. Что касается английского языка, то это дело наживное. Выучит», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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12 комментариев
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Ну Назаров был не самым великим бойцом в НХЛ, но что он умел прекрасно - это защищаться и вязать соперников. Во многих боях он мало наносит ударов, но граммотно не даёт себя бить, вяжет.
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Да можно вообще вместо тренировок на льду на бокс ходить, так, глядишь, к 40 годам начнёт про величие РФ и заговор НАТО говорить))
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Ответ АРХАТ
Ну Назаров был не самым великим бойцом в НХЛ, но что он умел прекрасно - это защищаться и вязать соперников. Во многих боях он мало наносит ударов, но граммотно не даёт себя бить, вяжет.
Это да, с Назаром не любили связываться, толком не получишь от него но и сам ничего сделать не можешь. Хотя для его амплуа он и в хоккей играл, пару сезонов вроде 30+ очков набирал.
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А если ходил в зал, но все равно отбили? 😂😂😂
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Назаров хоть в этом компоненте игры адекватен и выглядит профессором))
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Назаров
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А боксерам стоит на коньки встать, а что, развивает координацию, баланс.
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Главное, чтобы не испортили как тебя. Назаров тоже изначально был перспективным силовым форвардом, а не чистым тафгаем.
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Ответ Stan91_AVS
Назаров хоть в этом компоненте игры адекватен и выглядит профессором))
Ну так это единственное что он умеет
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