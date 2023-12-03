Тренер «Трактора» Заварухин о 3:1 с ЦСКА: «Хорошая игра с нашей стороны. Нам нужна была победа, и мы ее достигли»

Теги ЦСКА Трактор Алексей Заварухин КХЛ Хоккей

Алексей Заварухин прокомментировал победу «Трактора» над ЦСКА.

Челябинский клуб выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:1. 

«С нашей стороны была хорошая игра, ребята понимали всю важность матча. Нам нужна была победа, и мы ее достигли. Хорошо сыграл вратарь и все линии, забили в большинстве, не пропустили в меньшинстве.

Парни молодцы, сыграли правильно. После прошлой игры, конечно, хотелось перемешать составы. Какие-то сочетания мы оставили, какие-то – нет. Самое главное, что есть результат. А перестановки и ротацию никто не отменял», – сказал Заварухин

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2 комментария
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Попробуйте еще Калинин-Робинсон-Бурдасов - органично будет смотреться
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Трактор с победой! Бурдасову отдохнуть😉.
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