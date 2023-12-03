Федоров об 1:3 от «Трактора»: «ЦСКА не наиграл на победу. Сегодня получилось, что хотеть – это мало, надо мочь»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги игры с «Трактором».

Матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ закончился победой челябинского клуба со счетом 3:1.

« » с победой. Мы, в общем-то, не наиграли на победу. Если сравнивать с первым периодом, во втором качество игры резко упало, не смогли завершать хорошие передачи, контратаки.

В третьем уже догоняли, пропустили ненужный второй гол. В большинстве были угрозы, но не смогли сравнять, забить, и в конце еще пропустили третий гол. Поэтому счет по игре.

Сегодня получилось, что хотеть – это мало, надо мочь. И мы должны это четко понять. Если играть на результат, то надо обязательно выполнять установку, играть как договорились.

Готовимся дальше, наши молодые игроки получают необходимую практику, но, к сожалению, результата пока нет. Одним звеном очень сложно [играть]», – сказал .