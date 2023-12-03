Федоров об 1:3 от «Трактора»: «ЦСКА не наиграл на победу. Сегодня получилось, что хотеть – это мало, надо мочь»
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги игры с «Трактором».
Матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ закончился победой челябинского клуба со счетом 3:1.
«Трактор» с победой. Мы, в общем-то, не наиграли на победу. Если сравнивать с первым периодом, во втором качество игры резко упало, не смогли завершать хорошие передачи, контратаки.
В третьем уже догоняли, пропустили ненужный второй гол. В большинстве были угрозы, но не смогли сравнять, забить, и в конце еще пропустили третий гол. Поэтому счет по игре.
Сегодня получилось, что хотеть – это мало, надо мочь. И мы должны это четко понять. Если играть на результат, то надо обязательно выполнять установку, играть как договорились.
Готовимся дальше, наши молодые игроки получают необходимую практику, но, к сожалению, результата пока нет. Одним звеном очень сложно [играть]», – сказал Федоров.
И кто главные косячники - ОСНОВА! Плотников, Слепышев, Мамин, Окулов. Возвращение трусливого слабака Окулова вообще получилось фееричным!
С воротчиками просто беда...
Срамотище. Давайте поменяем Окулова и Нестерова на Самонова, что ли... Да вряд ли СЮ согласится.