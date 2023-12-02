Самолет с игроками ЦСКА из-за непогоды совершил посадку в Екатеринбурге: «В Челябинск добираемся с приключениями!»

Теги ЦСКА Трактор КХЛ Хоккей

Самолет с ЦСКА совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за непогоды.

Команда летит в Челябинск на матч с «Трактором».

«В Челябинск добираемся с приключениями!

Из-за непогоды в аэропорту Челябинска самолет с армейцами совершил посадку в Екатеринбурге.

Сейчас ждем разрешения на вылет, залипаем в телефонах. Что посоветуете посмотреть парням в дороге?» – говорится в сообщении ЦСКА.

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Трактором» состоится 3 декабря.

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7 комментариев
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Это нормально, а вот если бы сели в Уфе, то и на автобусе не добрались.
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Если бы такое случилось со ска, то ротенберг бы использовал это как отмазку несколько сезонов.
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Пожелаем ЦСКА мягкой посадки в Челябинске . Слава Богу все хорошо, все живы здоровы и это главное .
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Ответ markel
на крайний случай могут на автобусе поехать, 200 км при такой погоде максимум за 4 часа преодолеют
4 часа автобус до Еката идёт при нормальных условиях. А в таком снегопаде они все 8 будут ехать. Трасса стоит в некоторых местах
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Нормального до лёта вам ребята до Челябинска с мягкой посадкой там !
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на крайний случай могут на автобусе поехать, 200 км при такой погоде максимум за 4 часа преодолеют
+1
-1
0
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