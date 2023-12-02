Самолет с игроками ЦСКА из-за непогоды совершил посадку в Екатеринбурге: «В Челябинск добираемся с приключениями!»
Самолет с ЦСКА совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за непогоды.
Команда летит в Челябинск на матч с «Трактором».
«В Челябинск добираемся с приключениями!
Из-за непогоды в аэропорту Челябинска самолет с армейцами совершил посадку в Екатеринбурге.
Сейчас ждем разрешения на вылет, залипаем в телефонах. Что посоветуете посмотреть парням в дороге?» – говорится в сообщении ЦСКА.
Матч Фонбет Чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Трактором» состоится 3 декабря.