Самолет с игроками ЦСКА из-за непогоды совершил посадку в Екатеринбурге: «В Челябинск добираемся с приключениями!»

Самолет с ЦСКА совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за непогоды.

Команда летит в Челябинск на матч с « ».

«В Челябинск добираемся с приключениями!

Из-за непогоды в аэропорту Челябинска самолет с армейцами совершил посадку в Екатеринбурге.

Сейчас ждем разрешения на вылет, залипаем в телефонах. Что посоветуете посмотреть парням в дороге?» – говорится в сообщении ЦСКА.

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ между и «Трактором» состоится 3 декабря.