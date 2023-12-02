Экс-защитник «Баффало» Пысик подписал однолетний контракт с «Калгари» на 775 тысяч долларов

Марк Пысик перешел в «Калгари».

31-летний защитник подписал соглашение с клубом на один год.

Соглашение с хоккеистом является двусторонним. Оклад игрока в НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 350 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Марк Пысик провел 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ в составе «Баффало» и набрал 12 (3+9) баллов.

В общей сложности хоккеист сыграл 521 матч в лиге и отметился 104 (28+76) баллами.