Экс-защитник «Баффало» Пысик подписал однолетний контракт с «Калгари» на 775 тысяч долларов

Теги переходы Калгари НХЛ Марк Пысик Хоккей

Марк Пысик перешел в «Калгари».

31-летний защитник подписал соглашение с клубом на один год.

Соглашение с хоккеистом является двусторонним. Оклад игрока в НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 350 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Марк Пысик провел 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ в составе «Баффало» и набрал 12 (3+9) баллов.

В общей сложности хоккеист сыграл 521 матч в лиге и отметился 104 (28+76) баллами.

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