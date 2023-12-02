Матыцин о том, какое у хоккея место в спорте России: «Основополагающее. В команде один за всех, и все за одного. Эти принципы важны для страны. Гордимся победами на Олимпиадах, ЧМ»

Олег Матыцин высказался о месте хоккея в российском спорте.

«[Место хоккея в российском спорте], не побоюсь этого слова, основополагающее, прежде всего потому, что это командный вид спорта, а команда – это система.

Когда люди играют в команде, то там один за всех, и все за одного. Вот эти принципы сейчас очень важны, всегда были важны для нашей страны.

Но и, конечно, мы гордимся успехами отечественной школы хоккея, советской и российской, победами на Олимпийских играх, на чемпионатах мира.

Мы видим, как сейчас активно развивается Континентальная хоккейная лига, очень зрелищный, мощный проект. Но при этом видим, что [у нас] очень хорошая система подготовки детей, именно как система методическая, основанная на традициях отечественной хоккейной школы.

Поэтому важно эти ценности хранить, беречь, помнить о том фундаменте, который создан благодаря хоккейной школе , школам , , Знарка, .

Я думаю, что, конечно, сегодня мы должны радоваться тем успехам, которые у нас есть, ходить на хоккей с семьями, с детьми, получать удовольствием от этой совершенно замечательной игры», – заявил министр спорта России Олег Матыцин.