Матыцин о том, какое у хоккея место в спорте России: «Основополагающее. В команде один за всех, и все за одного. Эти принципы важны для страны. Гордимся победами на Олимпиадах, ЧМ»
Олег Матыцин высказался о месте хоккея в российском спорте.
«[Место хоккея в российском спорте], не побоюсь этого слова, основополагающее, прежде всего потому, что это командный вид спорта, а команда – это система.
Когда люди играют в команде, то там один за всех, и все за одного. Вот эти принципы сейчас очень важны, всегда были важны для нашей страны.
Но и, конечно, мы гордимся успехами отечественной школы хоккея, советской и российской, победами на Олимпийских играх, на чемпионатах мира.
Мы видим, как сейчас активно развивается Континентальная хоккейная лига, очень зрелищный, мощный проект. Но при этом видим, что [у нас] очень хорошая система подготовки детей, именно как система методическая, основанная на традициях отечественной хоккейной школы.
Поэтому важно эти ценности хранить, беречь, помнить о том фундаменте, который создан благодаря хоккейной школе Тарасова, школам Чернышева, Тихонова, Знарка, Юрзинова.
Я думаю, что, конечно, сегодня мы должны радоваться тем успехам, которые у нас есть, ходить на хоккей с семьями, с детьми, получать удовольствием от этой совершенно замечательной игры», – заявил министр спорта России Олег Матыцин.
Хочется напомнить уважаемому министру и прочим ультрапатриотам, что практически все наши победы одержаны тогда, когда не участвовали нхловцы. Да, был кубок Канады 81 года, ЧМ-2008 (отчасти), но в основном в зарубах в самых сильных составах мы уступаем, начиная с суперсерии 72 года (у нас почему-то немодно вспоминать, что мы ее проиграли)