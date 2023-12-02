Матыцин о том, какое у хоккея место в спорте России: «Основополагающее. В команде один за всех, и все за одного. Эти принципы важны для страны. Гордимся победами на Олимпиадах, ЧМ»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Виктор Тихонов Владимир Юрзинов Олег Знарок КХЛ Анатолий Тарасов ЧМ по хоккею Аркадий Чернышев Олег Матыцин олимпийский хоккейный турнир Политика детский хоккей ТАСС Хоккей

Олег Матыцин высказался о месте хоккея в российском спорте.

«[Место хоккея в российском спорте], не побоюсь этого слова, основополагающее, прежде всего потому, что это командный вид спорта, а команда – это система.

Когда люди играют в команде, то там один за всех, и все за одного. Вот эти принципы сейчас очень важны, всегда были важны для нашей страны.

Но и, конечно, мы гордимся успехами отечественной школы хоккея, советской и российской, победами на Олимпийских играх, на чемпионатах мира.

Мы видим, как сейчас активно развивается Континентальная хоккейная лига, очень зрелищный, мощный проект. Но при этом видим, что [у нас] очень хорошая система подготовки детей, именно как система методическая, основанная на традициях отечественной хоккейной школы.

Поэтому важно эти ценности хранить, беречь, помнить о том фундаменте, который создан благодаря хоккейной школе Тарасова, школам Чернышева, Тихонова, Знарка, Юрзинова.

Я думаю, что, конечно, сегодня мы должны радоваться тем успехам, которые у нас есть, ходить на хоккей с семьями, с детьми, получать удовольствием от этой совершенно замечательной игры», – заявил министр спорта России Олег Матыцин.

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7 комментариев
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Гордимся победами на Олимпиадах, ЧМ.

Хочется напомнить уважаемому министру и прочим ультрапатриотам, что практически все наши победы одержаны тогда, когда не участвовали нхловцы. Да, был кубок Канады 81 года, ЧМ-2008 (отчасти), но в основном в зарубах в самых сильных составах мы уступаем, начиная с суперсерии 72 года (у нас почему-то немодно вспоминать, что мы ее проиграли)
+19
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+19
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Ответ catcher69
его укусил ёзе ?????!!!!!!!!!!!!!
Я его лизнул!
+8
-1
+7
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его укусил ёзе ?????!!!!!!!!!!!!!
+6
0
+6
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"Когда люди играют в команде, то там один за всех, и все за одного. Вот эти принципы сейчас очень важны, всегда были важны для нашей страны." (с) Особенно это чувствуется когда депутаты, живущие на деньги россиян, , принимают такие антинародные законы, что хочется каждого из них придушить собственными руками.
+3
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+3
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Похоже большие проблемы в нашем спорте, пошли разные лозунги про патриотизм, единство и разные пустословия! Мы на грани большого шухера!
+3
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Они всегда съезжают на тему "патриотизма" и страны, а нормально не отвечают на вопросы?
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Ответ Ротенберг
Я его лизнул!
бггг)))))))
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