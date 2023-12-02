Пашков о том, что Финляндия откажется играть с Россией: «Эти сообщения неизвестно откуда приходят. За ними нет ни авторов, ни подписей. Это все надо проверить»

Александр Пашков не стал комментировать возможный отказ Финляндии от турнира НХЛ.

Олимпийский чемпион отреагировал на информацию об отказе играть со сборной России.

– Обидное ли это заявление для сборной России?

– Пока разговаривать не о чем, молодой человек, не о чем, все эти сообщения неизвестно откуда приходят.

Я, к сожалению, не могу комментировать никак, понимаете, за ними нет ни авторов, ни подписей, ничего за ними нет. А вы мне предлагаете комментировать такие вещи.

Я думаю, это надо все проверить, ведь надо знать людей, пускай люди официально об этом объявят, а сейчас мы что, сплетни будем комментировать?

Вы что мне предлагаете? Нехорошо, не надо, – заявил олимпийский чемпион по хоккею .

Ранее появились данные о том, что сборная Финляндии откажется участвовать в турнире для сборных, если на него допустят команду России.