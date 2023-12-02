Защитник «Нью-Джерси» Хэмилтон перенес операцию в связи с разрывом грудной мышцы. Он выбыл на неопределенный срок

Защитник «Нью-Джерси» Дуги Хэмилтон выбыл на неопределенный срок.

30-летний игрок в пятницу перенес успешную операцию в связи с разрывом грудной мышцы.

Канадец получил травму в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (5:4) во вторник.

В 20 играх в текущем сезоне он набрал 16 (5+11) очков при полезности «минус 8», 20 минутах штрафа и среднем времени на льду 20:58.

Кроме того, форвард «Девилс» также выбыл на неопределенный срок после операции на ноге.

31-летний игрок не набрал очков в 6 матчах в этой регулярке.