Защитник «Нью-Джерси» Хэмилтон перенес операцию в связи с разрывом грудной мышцы. Он выбыл на неопределенный срок

Теги травмы Нью-Джерси НХЛ Дуги Хэмилтон Томаш Носек Хоккей

Защитник «Нью-Джерси» Дуги Хэмилтон выбыл на неопределенный срок.

30-летний игрок в пятницу перенес успешную операцию в связи с разрывом грудной мышцы. 

Канадец получил травму в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (5:4) во вторник. 

В 20 играх в текущем сезоне он набрал 16 (5+11) очков при полезности «минус 8», 20 минутах штрафа и среднем времени на льду 20:58.

Кроме того, форвард «Девилс» Томаш Носек также выбыл на неопределенный срок после операции на ноге. 

31-летний игрок не набрал очков в 6 матчах в этой регулярке. 

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