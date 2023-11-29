Спронг о том, почему отдал 88-й номер Кэйну: «Вероятно, лучший американский хоккеист, будущий член Зала хоккейной славы. Это его номер. Легкое решение»

Теги Детройт НХЛ Патрик Кэйн Дэниэл Спронг Хоккей

Дэниэл Спронг объяснил, почему отдал игровой номер Патрику Кэйну.

Патрик Кэйн, игравший всегда под номером 88, перешел в «Детройт», подписав однолетнее соглашение на 2,75 миллиона долларов.

Дэниэл Спронг играл в «Детройте» под номером 88, но согласился отдать его Кэйну, а сам Дэниэл взял номер 17.

«Вероятно, он лучший американский хоккеист, будущий член Зала хоккейной славы. Это его трейд-марк. Это его номер. Легкое решение», – сказал Дэниэл Спронг.

5 комментариев
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wolkov
прикольно, что у них можно посередине сезона номера менять
+6
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+6
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Jeff Lebowski
От лучшего голландского хоккеиста лучшему американскому - от души, брат.
+4
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+4
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Don_Krebs
Великодушно. И резонно.
+3
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Александр Балабанов
Ответ chubrja
Как то слишком легко они отдают свои номера. Я типа звезда, мне нужен твой номер. Да, забирай, пожалуйста.
Спронг до Детройта никогда не играл под 88-м номером и вообще менял их. Едва ли ему это принципиально
+3
0
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