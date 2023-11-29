Спронг о том, почему отдал 88-й номер Кэйну: «Вероятно, лучший американский хоккеист, будущий член Зала хоккейной славы. Это его номер. Легкое решение»

Дэниэл Спронг объяснил, почему отдал игровой номер Патрику Кэйну.

, игравший всегда под номером 88, перешел в « », подписав однолетнее соглашение на 2,75 миллиона долларов.

Дэниэл Спронг играл в «Детройте» под номером 88, но согласился отдать его Кэйну, а сам Дэниэл взял номер 17.

«Вероятно, он лучший американский хоккеист, будущий член Зала хоккейной славы. Это его трейд-марк. Это его номер. Легкое решение», – сказал .