Спронг о том, почему отдал 88-й номер Кэйну: «Вероятно, лучший американский хоккеист, будущий член Зала хоккейной славы. Это его номер. Легкое решение»
Дэниэл Спронг объяснил, почему отдал игровой номер Патрику Кэйну.
Патрик Кэйн, игравший всегда под номером 88, перешел в «Детройт», подписав однолетнее соглашение на 2,75 миллиона долларов.
Дэниэл Спронг играл в «Детройте» под номером 88, но согласился отдать его Кэйну, а сам Дэниэл взял номер 17.
«Вероятно, он лучший американский хоккеист, будущий член Зала хоккейной славы. Это его трейд-марк. Это его номер. Легкое решение», – сказал Дэниэл Спронг.