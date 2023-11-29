Немировски об 1:2 от «Северстали»: «Вторая игра за два дня. Было сложно, ребята впервые в сезоне с таким столкнулись»

Дэвид Немировски подвел итоги матча с «Северсталью» (1:2).

«Вторая игра за два дня, ребята очень старались и бились, несмотря на то, что устали. Хорошо двигались в третьем периоде, были моменты, чтобы сравнять счет.

Теперь надо восстановиться и готовиться к следующей игре. Я не против двух игр подряд. Все команды сталкиваются с этим. Но было сложно, ребята впервые в сезоне с таким столкнулись.

Игрой Худобина я доволен. Он помогает, подсказывает ребятам во время игры.

Проход Михалева? Он помогает в атаке, хорошо видит поле», – сказал главный тренер « ».