Замула о чемпионствах «Зенита»: «Уже неинтересно. Если бы «Урал» выиграл РПЛ – народ бы год ликовал. Когда чемпион один и тот же, интерес проходит»

Егор Замула поделился мыслями об интересе к РПЛ на фоне побед «Зенита».

– Вы рассказывали, что с детства болеете за «Зенит» – притом что отец – за «Спартак», а дед — за ЦСКА. Как так получилось?

– Когда был маленький, еще Аршавин с Кержаковым играли. Мне нравился футбол того «Зенита».

Совсем пацаном болел за ту же команду, что и папа, но чуть подрос и лет в шесть ему сказал: «Болей за свой «Спартак», а я буду за «Зенит»!»

С тех пор, если идет матч «Спартак» – «Зенит» и красно-белые забивают, то от него тут же идет звонок, и, если у меня нет возможности смотреть матч – понимаю, какая команда забила.

А если «Зенит» забивает – уже я звоню, и он трубку не берет. А дед спокойно себе за ЦСКА топит и говорит, что у них все под контролем.

– Как относитесь к тому, что «Зенит» уже пять лет подряд чемпион?

– Уже неинтересно. Матч со «Спартаком» еще можно посмотреть, но когда чемпион один и тот же, интерес проходит.

Если бы «Урал», команда моего региона, выиграл РПЛ – народ бы год ликовал. Больше ребят там захотели бы заниматься футболом.

А когда выигрывает один город, то по другим это бьет.

Поэтому хотел бы, чтобы тот же «Краснодар» однажды стал чемпионом, – сказал защитник клуба НХЛ «Филадельфия» Егор Замула.

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