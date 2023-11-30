Замула о чемпионствах «Зенита»: «Уже неинтересно. Если бы «Урал» выиграл РПЛ – народ бы год ликовал. Когда чемпион один и тот же, интерес проходит»

Теги Спартак Зенит Филадельфия премьер-лига Россия Урал НХЛ Егор Замула Хоккей

Егор Замула поделился мыслями об интересе к РПЛ на фоне побед «Зенита».

– Вы рассказывали, что с детства болеете за «Зенит» – притом что отец – за «Спартак», а дед — за ЦСКА. Как так получилось?

– Когда был маленький, еще Аршавин с Кержаковым играли. Мне нравился футбол того «Зенита».

Совсем пацаном болел за ту же команду, что и папа, но чуть подрос и лет в шесть ему сказал: «Болей за свой «Спартак», а я буду за «Зенит»!»

С тех пор, если идет матч «Спартак» – «Зенит» и красно-белые забивают, то от него тут же идет звонок, и, если у меня нет возможности смотреть матч – понимаю, какая команда забила.

А если «Зенит» забивает – уже я звоню, и он трубку не берет. А дед спокойно себе за ЦСКА топит и говорит, что у них все под контролем.

– Как относитесь к тому, что «Зенит» уже пять лет подряд чемпион?

– Уже неинтересно. Матч со «Спартаком» еще можно посмотреть, но когда чемпион один и тот же, интерес проходит.

Если бы «Урал», команда моего региона, выиграл РПЛ – народ бы год ликовал. Больше ребят там захотели бы заниматься футболом.

А когда выигрывает один город, то по другим это бьет.

Поэтому хотел бы, чтобы тот же «Краснодар» однажды стал чемпионом, – сказал защитник клуба НХЛ «Филадельфия» Егор Замула.

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32 комментария
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Блин, я думал это симбиоз Заремы и Гамулы...а это хоккеист
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Ответ Циник Петербургский
При всем уважении к Егору Замула, мне вот интересно, что Зенит чемпион. И даже если Зенит еще раз двадцать подряд станет чемпионом, я не устану повторять: Зенит - чемпион! ;)
это интересно если ты болельщик Зенита. В своё время когда Спартак был непобедим, это тоже надоедало. Прикольно было, когда чемпионом стал Рубин. Первое чемпионство Зенита тоже было интересно.
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Ответ Птюч, Ёж.
это интересно если ты болельщик Зенита. В своё время когда Спартак был непобедим, это тоже надоедало. Прикольно было, когда чемпионом стал Рубин. Первое чемпионство Зенита тоже было интересно.
У спартака тогда состав собирали со всей россии
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При всем уважении к Егору Замула, мне вот интересно, что Зенит чемпион. И даже если Зенит еще раз двадцать подряд станет чемпионом, я не устану повторять: Зенит - чемпион! ;)
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В России то чемпион, при нищей конкуренции, только вот в Европе Мальме и Брюгге непроходной варик для гегемона)
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Ответ Птюч, Ёж.
за весь Питерский народ? для нейтрального болельщика зенит чемпион уже не интересно. хочется кого то другого и желательно не из Москвы и Питера.
Я в Сибири живу, а за Зенит болею больше 20 лет. А народ болеет за разные команды, и это нормально.
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Ответ Николай Филатов
Блин, я думал это симбиоз Заремы и Гамулы...а это хоккеист
с языка снял ))
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Ответ Владимир Дзяворук
У спартака тогда состав собирали со всей россии
И спонсор был Уренгойгазпром, но кб болельщики об этом предпочитают ’забыть’.
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Ответ Птюч, Ёж.
щас только золото интересно)) они ж там вроде бронзу уже брали.
Было бы прикольно, если бы Краснодар стал клубом, стабильно борющимся за медали и не выпадающим из тройки призеров в каждом(!) розыгрыше. А не одно шальное золото и затем годы 5-10-х мест.
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Один и тот же чемпион это всё равно что один и тот же президент …, не интересно
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А я с ним согласен. В 90х поэтому и не хотелось болеть за Спартак так как у него конкурентов не было. А сейчас уже симпатии и к Зениту прошли(всё из-за отсутствия той же конкуренции и тем более сейчас, когда нет еврокубков) Хотя первые симпатии к Зениту появились ещё в 99(после победы в Кубке России) ну а при Петржеле закрепились окончательно.
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Ну так он просто не болельщик Зенита. Его спросили, ну он вспомнил детство. Мне вот когда-то раньше нравилась Фиорентина, потому что там играл Батистута. Но он ушел в Рому, закончил давно, теперь как дела у фиалок я и не пытаюсь узнать. Похоже? А вот матчи Зенита, какие можно было посетить или посмотреть хотя бы по ТВ, я видел ВСЕ с 1983г. Разве мне могут не нравиться 5 титулов подряд? Пусть будут ещё!
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Полностью солидарен с Егором.
Как и многие-многие другие любители футбола.
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Ответ Птюч, Ёж.
это интересно если ты болельщик Зенита. В своё время когда Спартак был непобедим, это тоже надоедало. Прикольно было, когда чемпионом стал Рубин. Первое чемпионство Зенита тоже было интересно.
Мне, как болельщику Зенита, например, было интересно понаблюдать за Краснодаром в этом сезоне. И то, что они сейчас начали сыпаться, для меня разочарование. Надеюсь, они зацепятся за медали. Что не отменяет моих пожеланий Зениту взять очередное золото ;)
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Интересная у них семья - дед за ЦСКА, отец за Спартак, сын вроде как Зенит, но будет год ликовать за Урал, или радоваться за Краснодар. Ни какой преемственности. Возможно, в этом что-то есть, но мне сложно такое представить. Отец (царствие ему небесное), я и мой сын с детства за одну команду, вместе радуемся или переживаем. Нам проще - один город, одна команда.
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Ответ Циник Петербургский
При всем уважении к Егору Замула, мне вот интересно, что Зенит чемпион. И даже если Зенит еще раз двадцать подряд станет чемпионом, я не устану повторять: Зенит - чемпион! ;)
Таких очень, очень много!
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Зато праздник в Питере каждый год получается прекрасный!
А вообще, конечно, хотелось бы борьбы до последнего тура.
Давайте, парни! Краснодар, ЦСКА, Крылья, Спартачок, Локо подтягивайтесь уже, Валера. Поднажмите весной!
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Прикольно было бы, если бы Замула и Заседа в одной команде играли).
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Кс если не разберут до конца … дадим бой ! Обещаю
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Ответ Любовь Мелехова
Если у вас и Замулы прошли, это ваши проблемы, но не надо говорить за весь народ, как этот хоккеист.
С каких это пор вы стали всем народом? Что-то Люба у тебя в голове помутнело.
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Ответ Валерий Сергеевич
С каких это пор вы стали всем народом? Что-то Люба у тебя в голове помутнело.
Кто из нас говорит за весь народ, читай внимательно, и это у тебя мутит после вчерашнего.
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