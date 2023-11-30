Ковалев о том, не рухнет ли «Спартак» из-за травмы Морозова: «Нет такой боязни, у нас хорошая команда. Можем обыграть любого соперника, даже теряя игроков»

Алексей Ковалев высказался о влиянии травмы Ивана Морозова на игру «Спартака».

– Не рухнет ли « » из-за травмы центрфорварда первого звена ? На нем держалась супертройка с Николаем Голдобиным и Павлом Порядиным.

– Нет у нас такой боязни, у нас хорошая команда. Но при этом нет такой возможности, чтобы в запасе сидело еще 20 человек. Выбор не очень большой, но мы достаточно смогли натренировать состав, чтобы «Спартак» держался на плаву.

Конечно, может, мы теперь не будем забивать по пять-шесть голов [за матч]. Но нам должно хватать для того, чтобы побеждать в матчах и показывать свой хоккей. Мы можем обыграть любого соперника даже при травмах, теряя игроков.

Дай бог, этого больше не будет происходить. Но все равно, травмы случаются, это неизбежно. Что ж, мы должны побеждать так, при этих обстоятельствах. Просто надо немного ответственнее относиться к определенным моментам, которые мы иногда допускаем.

– Что вы скажете об омской супертройке Ткачев – Спунер – Буше? Она затмила спартаковское звено?

– Я не знаю, не очень пристально смотрю матчи «Авангарда». Мне хватает хоккея «Спартака», погружаюсь в него очень глубоко. Я пытаюсь больше уделить внимания нашим ребятам – надо работать с ними, развивать, смотреть видео. Давать определенные вещи, навыки.

На остальные команды не хватает времени, честно, – сказал тренер «Спартака» .