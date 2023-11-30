Канарейкин о Ковальчуке в «Спартаке»: «Будет хорошая история, если Илья завершит свою блестящую карьеру в родном клубе. В решающих матчах он принесет пользу команде»

Федор Канарейкин высказался о возможном возвращении Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Это будет хорошо. Про Ковальчука давно все сказано, про его карьеру все знают. Будет хорошая история, если , будучи воспитанником московского « », завершит свою блестящую карьеру в родном клубе.

Для сегодняшнего поколения будет хорошо, они будут видеть звезду в составе команды. В КХЛ сейчас нет много ярких игроков, в свое время он являлся лицом лиги, сейчас будет продолжение этой истории.

Сейчас травмирован основополагающий игрок команды – , который занимал центр первого звена. Я вижу, что тренерский штаб найдет место для Ковальчука. Находиться и играть с таким игроком будет большой школой для спартаковских игроков.

Возраст Ковальчука? Он себя хорошо держит, в хорошем физическом состоянии. Я не думаю, что ему потребуется много времени для того, чтобы набрать ритм и кондиции.

В решающих матчах он принесет пользу команде, потому что он умеет играть решающие игры. Тренерский штаб найдет ему место», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

Ковальчук перейдет в «Спартак». 40-летний форвард возвращается в хоккей после пропуска двух сезонов