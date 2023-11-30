Канарейкин о Ковальчуке в «Спартаке»: «Будет хорошая история, если Илья завершит свою блестящую карьеру в родном клубе. В решающих матчах он принесет пользу команде»

Теги Спартак Федор Канарейкин Илья Ковальчук КХЛ Иван Морозов Хоккей

Федор Канарейкин высказался о возможном возвращении Ильи Ковальчука в «Спартак».

«Это будет хорошо. Про Ковальчука давно все сказано, про его карьеру все знают. Будет хорошая история, если Илья, будучи воспитанником московского «Спартака», завершит свою блестящую карьеру в родном клубе.

Для сегодняшнего поколения будет хорошо, они будут видеть звезду в составе команды. В КХЛ сейчас нет много ярких игроков, в свое время он являлся лицом лиги, сейчас будет продолжение этой истории.

Сейчас травмирован основополагающий игрок команды – Иван Морозов, который занимал центр первого звена. Я вижу, что тренерский штаб найдет место для Ковальчука. Находиться и играть с таким игроком будет большой школой для спартаковских игроков.

Возраст Ковальчука? Он себя хорошо держит, в хорошем физическом состоянии. Я не думаю, что ему потребуется много времени для того, чтобы набрать ритм и кондиции.

В решающих матчах он принесет пользу команде, потому что он умеет играть решающие игры. Тренерский штаб найдет ему место», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

Ковальчук перейдет в «Спартак». 40-летний форвард возвращается в хоккей после пропуска двух сезонов

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3 комментария
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Нужно было раньше, когда команда болталась где-то внизу. Дела у Спартака пошли в гору и Кови тут как тут.
Лучше не будет, уж лучше молодых выпустить
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Место то не сложно найти для Ковальчука ,пристроить можно вместо кого то , но будет ли отдача от сорокалетнего игрока , а вспоминать , как играл он раньше соперники в игре против него не будут !
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Ответ вперёд спартак
Нужно было раньше, когда команда болталась где-то внизу. Дела у Спартака пошли в гору и Кови тут как тут. Лучше не будет, уж лучше молодых выпустить
Все верно он не вспоминал о том что он воспиттаник Спартака пока чеки были от других клубов.Сейчас когда чеков нет, сразу- "воу воу это будет отличная идея".Отличная идея будет если Спартак будет держатся той линии что в данный момент принесла локальный успех.Думается у Спартака есть молодые воспитаники которым не помешает игровое время
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