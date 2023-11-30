Замула о Мичкове: «Он еще до драфта приезжал в Филадельфию. Всю арену закрыли, чтобы показать ему, как живет наша большая семья»

Теги СКА Филадельфия Даниэль Бриэр НХЛ КХЛ Сочи Егор Замула Спорт-Экспресс Матвей Мичков Хоккей

Егор Замула высказался о том, что «Филадельфия» выбрала Матвея Мичкова на драфте.

Клуб задрафтовал россиянина в 2023 году под 7-м общим номером.

– Еще один будущий игрок «Филадельфии» – Матвей Мичков. Вы с ним постоянно на связи?

– Лично пока никогда не встречались. Но я узнал, что он еще до драфта приезжал в Филадельфию и очень хорошо пообщался с клубом.

Наши специалисты закрыли всю арену, чтобы показать ему, как живет вся наша большая семья. После чего генеральный менеджер позвонил и сказал, что он хороший парень и его будут драфтовать.

Когда выбрали Мичкова, я ему написал и поздравил. Тут же мне пишет генеральный, спрашивает, понравилось ли мне. Отвечаю: «Хочу еще русских в свою команду!» – и он через два раунда драфтует вратаря [Егора Заврагина]. И пишет: «Все для тебя!»

После чего Бриэр попросил позвонить и пообщаться с Матвеем. Они внимательно за ним наблюдают.

– Хорошо, что ситуация с Федотовым не повлияла на желание «Филадельфии» выбрать Мичкова.

– Они все равно боятся нас, русских. Но знаете, что интересно? Когда драфтуешь многих канадцев или американцев, они после больших контрактов перестают работать. А русские, шведы и финны – нет. Потому что для них это почти несбыточная мечта, и они хватаются за нее всеми руками и ногами.

– Раньше считалось наоборот – в 90-е говорили, что дай канадцу миллион, он захочет еще много, а наш игрок будет счастлив и пойдет по заведениям.

– Да, слышал об этом. А сейчас вижу, что многие русские остаются тренироваться в своих клубах даже летом.

– Как вам кажется, Мичков переживает постоянные переезды туда-сюда по маршруту Питер – Сочи? И как он перенес трагедию в семье – гибель отца, который играл для него очень большую роль?

– По поводу отца мы с ним не разговаривали, но понятно, как это для парня тяжело и больно.

Что же касается хоккейной карьеры, то вижу отличные хайлайты. Он забивает хорошие голы, делает крутые передачи. Главное, чтобы в таком возрасте Матвей как можно больше играл и наслаждался хоккеем, – сказал защитник «Филадельфии» Егор Замула.

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ ДнепрЧемпион1983
только время покажет что такое и кто такой Мичков. а пока - разные сплетни. но понтов походу много. будем смотреть
Он в 18 лет имеет около очка за игру в фонбете, играя с мужиками. До этого феерил в сборной. Что он должен сделать, чтобы эксперты перестали говорить, что там одни понты?
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ vikos
на западе это проблема с молодыми выросшими в полном достатке и считают что им все должны(что не фильм то ребёнок учит взрослых жизни).вырастили потребителей(трудные времена-сильные люди,хорошие времена-паразиты).хотят тратить а не зарабатывать!
выводы о жизни в обществе по фильмам делать - вот это проблема
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Мистер Уайт
Царь же сказал: "Никакой Филадельфии". Только если роллы.
это когда такое было?
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Мистер Уайт
Царь же сказал: "Никакой Филадельфии". Только если роллы.
А кто у вас царь у вас же Зеленский .
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Matador
у Соловьева не показывали разве?
без понятия, не смотрю
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Hitgoe Himgob
Но если там он будет себя также вести на льду как здесь ему хана. Больно рано звезду поймал
И что ему будет? ТАМ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Kaban
Он в 18 лет имеет около очка за игру в фонбете, играя с мужиками. До этого феерил в сборной. Что он должен сделать, чтобы эксперты перестали говорить, что там одни понты?
понты относятся к поведению вне хоккея. о чем многократно писалось. как это связано с очком за игру или этим оправдано наверное только вы знаете
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Hitgoe Himgob
Но если там он будет себя также вести на льду как здесь ему хана. Больно рано звезду поймал
там он так себя вести не будет. уже много раз было - хамы тут становились необыкновенно культурными людьми там и опять превращались в хамов при возвращении домой. вот что чудотворный воздух западной демократии с людьми делает.шютка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий