Замула о Мичкове: «Он еще до драфта приезжал в Филадельфию. Всю арену закрыли, чтобы показать ему, как живет наша большая семья»

Егор Замула высказался о том, что «Филадельфия» выбрала Матвея Мичкова на драфте.

Клуб задрафтовал россиянина в 2023 году под 7-м общим номером.

– Еще один будущий игрок «Филадельфии» – . Вы с ним постоянно на связи?

– Лично пока никогда не встречались. Но я узнал, что он еще до драфта приезжал в Филадельфию и очень хорошо пообщался с клубом.

Наши специалисты закрыли всю арену, чтобы показать ему, как живет вся наша большая семья. После чего генеральный менеджер позвонил и сказал, что он хороший парень и его будут драфтовать.

Когда выбрали Мичкова, я ему написал и поздравил. Тут же мне пишет генеральный, спрашивает, понравилось ли мне. Отвечаю: «Хочу еще русских в свою команду!» – и он через два раунда драфтует вратаря [Егора Заврагина]. И пишет: «Все для тебя!»

После чего попросил позвонить и пообщаться с Матвеем. Они внимательно за ним наблюдают.

– Хорошо, что ситуация с Федотовым не повлияла на желание «Филадельфии» выбрать Мичкова.

– Они все равно боятся нас, русских. Но знаете, что интересно? Когда драфтуешь многих канадцев или американцев, они после больших контрактов перестают работать. А русские, шведы и финны – нет. Потому что для них это почти несбыточная мечта, и они хватаются за нее всеми руками и ногами.

– Раньше считалось наоборот – в 90-е говорили, что дай канадцу миллион, он захочет еще много, а наш игрок будет счастлив и пойдет по заведениям.

– Да, слышал об этом. А сейчас вижу, что многие русские остаются тренироваться в своих клубах даже летом.

– Как вам кажется, Мичков переживает постоянные переезды туда-сюда по маршруту Питер – ? И как он перенес трагедию в семье – гибель отца, который играл для него очень большую роль?

– По поводу отца мы с ним не разговаривали, но понятно, как это для парня тяжело и больно.

Что же касается хоккейной карьеры, то вижу отличные хайлайты. Он забивает хорошие голы, делает крутые передачи. Главное, чтобы в таком возрасте Матвей как можно больше играл и наслаждался хоккеем, – сказал защитник «Филадельфии» .