Замула о США: «Если бы не хоккей – точно бы здесь не жил. Тоскую по России. Но НХЛ – лучшая лига мира, мечтаю идти по стопам Овечкина, Зубова, Малкина»
Защитник «Филадельфии» Егор Замула рассказал, что тоскует по России.
– Права на вас самого то принадлежали вашему родному «Трактору», то СКА, теперь – «Торпедо». Имеет ли это для вас какое-то значение – или вообще не думаете о возвращении в КХЛ?
– СКА хотел двух хороших игроков и получил их от «Торпедо». Нижний тоже получил хорошего игрока. Что будет дальше – не знаю.
Считаю, что домой можно вернуться всегда. Но я мечтал и мечтаю играть в НХЛ, идти по стопам Овечкина, Зубова, Малкина. Хочется провести хорошую карьеру в лучшей хоккейной лиге мира, а потом вернуться в уже более взрослом возрасте и чему-то научить молодых ребят.
– Читал как-то вашу фразу: «В Америке держит только спорт». Не пересмотрели мнение?
– Если бы не хоккей – точно бы здесь не жил, мне тяжело. Тоскую по России, по родителям. Домой все равно хочется. Но это лучшая лига мира, – сказал 23-летний защитник «Филадельфии» Егор Замула.
"не хотел, а потому не пытался ассимилироваться" - цитата из самого первого моего коммента в треде. НЕ ХОТЕЛ - тут все понятно со значением двух слов?
Это нужно тем, кто собрался там жить.
теперь решил это ждать в "этой стране".