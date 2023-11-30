Защитник «Филадельфии» Егор Замула рассказал, что тоскует по России.

– Права на вас самого то принадлежали вашему родному «Трактору», то СКА, теперь – «Торпедо». Имеет ли это для вас какое-то значение – или вообще не думаете о возвращении в ?

– хотел двух хороших игроков и получил их от «Торпедо». Нижний тоже получил хорошего игрока. Что будет дальше – не знаю.

Считаю, что домой можно вернуться всегда. Но я мечтал и мечтаю играть в , идти по стопам , Зубова, . Хочется провести хорошую карьеру в лучшей хоккейной лиге мира, а потом вернуться в уже более взрослом возрасте и чему-то научить молодых ребят.

– Читал как-то вашу фразу: «В Америке держит только спорт». Не пересмотрели мнение?

– Если бы не хоккей – точно бы здесь не жил, мне тяжело. Тоскую по России, по родителям. Домой все равно хочется. Но это лучшая лига мира, – сказал 23-летний защитник «Филадельфии» Егор Замула.