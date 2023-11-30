Замула о США: «Если бы не хоккей – точно бы здесь не жил. Тоскую по России. Но НХЛ – лучшая лига мира, мечтаю идти по стопам Овечкина, Зубова, Малкина»

Теги СКА Филадельфия Евгений Малкин Александр Овечкин Сергей Зубов НХЛ КХЛ Егор Замула Спорт-Экспресс Хоккей

Защитник «Филадельфии» Егор Замула рассказал, что тоскует по России.

– Права на вас самого то принадлежали вашему родному «Трактору», то СКА, теперь – «Торпедо». Имеет ли это для вас какое-то значение – или вообще не думаете о возвращении в КХЛ?

– СКА хотел двух хороших игроков и получил их от «Торпедо». Нижний тоже получил хорошего игрока. Что будет дальше – не знаю.

Считаю, что домой можно вернуться всегда. Но я мечтал и мечтаю играть в НХЛ, идти по стопам Овечкина, Зубова, Малкина. Хочется провести хорошую карьеру в лучшей хоккейной лиге мира, а потом вернуться в уже более взрослом возрасте и чему-то научить молодых ребят.

– Читал как-то вашу фразу: «В Америке держит только спорт». Не пересмотрели мнение?

– Если бы не хоккей – точно бы здесь не жил, мне тяжело. Тоскую по России, по родителям. Домой все равно хочется. Но это лучшая лига мира, – сказал 23-летний защитник «Филадельфии» Егор Замула.

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35 комментариев
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Егор сказал что думает , но это все равно понравится не всем и его будут осуждать и в хорошем смысле обсуждать. Радует что у него есть мнение и он его не скрывает. Молодец. Хорошей карьеры!
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18 комментов в теме и все скрыты. Вот что значит острая тема!)
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Ответ берде
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Ах, как они посмели))
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Ответ Александр Невский
А украинцам нравиться Америка и американцы .
А украинцам сейчас все нравится. Ему покажешь медный грош и делай с ним, что хош (с)
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Ждем, ждем когда самоходный дед доведет эту страну до выплаты госдолга, тогда и похохочем с их доходов, уровня жизни, ил что там еще. Уровня грамотности и доступности социалки и работы в условиях одноэтажной америки без бензина, ахахахаха.
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Ответ Александр Невский
А украинцам нравиться Америка и американцы .
Какая тебе то разница, что им там нравится. Живи своей жизнью, не лезь к другим.
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Ответ hhlg
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А на что он открыл глаза, можно узнать? Тоскует по родителям, скорее всего, не очень хорошо знает язык, не хотел, а потому не пытался ассимилироваться, родня вся в РФ.
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Ответ ivan555navi
Ты поменял местами причину со следствием.
То есть, сначала чувствуешь себя своим, а потом ассимилируешься? Л - логика)
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Ответ Tungus85
Какая тебе то разница, что им там нравится. Живи своей жизнью, не лезь к другим.
Я буду указывать как им жить .
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Ответ ivan555navi
А почему он должен ассимилироваться? Это нужно тем, кто собрался там жить.
Я вроде и не сказал, что должен. Я сказал, что он этого не сделал. Скорее всего, по этой причине считает себя чужим.
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Ответ ivan555navi
Нет, сначала хочешь стать "своим", а потому пытаешься ассимилироваться. Хотя, от одного известного слинявшего из России, слышал, что он в России ощущал себя чужим, а своим в США, хотя ещё там тогда не был.
Я то же самое и написал в своем первом комменте: не хотел, а потому не стал. Читать полезно.
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Ответ ivan555navi
"Я сказал, что он этого не сделал. Скорее всего, по этой причине считает себя чужим.". Причина в нежелании, а не причина, что он не осуществил ассимиляцию.
Тебе снова сложно читать?

"не хотел, а потому не пытался ассимилироваться" - цитата из самого первого моего коммента в треде. НЕ ХОТЕЛ - тут все понятно со значением двух слов?
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Ответ hhlg
А ты вопросом на вопрос научился в Твиттере отвечать или на медузе подсмотрел? ;)
А ты с какой целью интересуешься, политически озабоченный?
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Ответ svinoshiva
А на что он открыл глаза, можно узнать? Тоскует по родителям, скорее всего, не очень хорошо знает язык, не хотел, а потому не пытался ассимилироваться, родня вся в РФ.
А почему он должен ассимилироваться?
Это нужно тем, кто собрался там жить.
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Ответ hhlg
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молодец,что освоился в лиге. играет в старте и даже полезность +10
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Ответ Джон Мщузавсех
Ждем, ждем когда самоходный дед доведет эту страну до выплаты госдолга, тогда и похохочем с их доходов, уровня жизни, ил что там еще. Уровня грамотности и доступности социалки и работы в условиях одноэтажной америки без бензина, ахахахаха.
Не дождался конца света в 2012-ом,
теперь решил это ждать в "этой стране".
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Ответ Сергей Мартьянов
Егор сказал что думает , но это все равно понравится не всем и его будут осуждать и в хорошем смысле обсуждать. Радует что у него есть мнение и он его не скрывает. Молодец. Хорошей карьеры!
Согласен с Вами!!! Слежу за этим парнем !!! Охотюк из Сан-Хосе тоже Челябинский... Тоже слежу за его игрой!!!
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