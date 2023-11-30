Замула о Федотове: «В «Филадельфии» Ивана ждали, готовили для него место. Но он сделал выбор, и его нужно уважать»
Егор Замула сообщил, что в «Филадельфии» ждали вратаря Ивана Федотова.
– Именно в «Филадельфии» должен был играть вратарь Иван Федотов, но случилась всем известная история с армией. Как она смотрелась изнутри организации?
– Знаю, что его ждали. У нас была небольшая проблема с первым вратарем, не знали, сможет ли он сыграть в этом сезоне. Готовили для Ивана место, но он сделал выбор, и его нужно уважать. Рад, что в ЦСКА он играет.
– Думаете, он был бы в первой команде «Флайерс», если бы уехал этим летом?
– Не знаю, что руководители думали с учетом того, что он пропустил сезон. Но раз ждали, то все возможно.
– Вы лично с ним знакомы?
– Нет, но пару раз списывались перед подписанием контракта.
– А изначально, узнав всю эту историю, как отреагировали?
– Сначала подумал, что это какая-то чушь. А потом, когда все подтвердилось... Просто без комментариев, – сказал защитник «Филадельфии» Егор Замула.
Напомним, ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря до конца календарного года. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Федотов принимает участие в матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ.
Кто ему мешал с ОАЭ улететь в другом направлении? Мы сами кузнецы своей судьбы.