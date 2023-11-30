Замула о Федотове: «В «Филадельфии» Ивана ждали, готовили для него место. Но он сделал выбор, и его нужно уважать»

Теги ЦСКА Филадельфия КХЛ Иван Федотов Егор Замула Спорт-Экспресс Хоккей

Егор Замула сообщил, что в «Филадельфии» ждали вратаря Ивана Федотова.

– Именно в «Филадельфии» должен был играть вратарь Иван Федотов, но случилась всем известная история с армией. Как она смотрелась изнутри организации?

– Знаю, что его ждали. У нас была небольшая проблема с первым вратарем, не знали, сможет ли он сыграть в этом сезоне. Готовили для Ивана место, но он сделал выбор, и его нужно уважать. Рад, что в ЦСКА он играет.

– Думаете, он был бы в первой команде «Флайерс», если бы уехал этим летом?

– Не знаю, что руководители думали с учетом того, что он пропустил сезон. Но раз ждали, то все возможно.

– Вы лично с ним знакомы?

– Нет, но пару раз списывались перед подписанием контракта.

– А изначально, узнав всю эту историю, как отреагировали?

– Сначала подумал, что это какая-то чушь. А потом, когда все подтвердилось... Просто без комментариев, – сказал защитник «Филадельфии» Егор Замула.

Напомним, ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря до конца календарного года. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Федотов принимает участие в матчах Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию от ИИХФ.

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24 комментария
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Ответ ivan555navi
А российских учёных, инженеров и т.п. ты ждёшь, что-бы они так же оказались там?
В "Филадельфии Флайерз"? Навряд ли они так же хорошо умеют играть в хоккей - да и зачем им? А ты ждёшь? И как успехи?)
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Ответ Hivaga22
Причём тут русофобия?)) чел, у тебя всё в порядке?) и всё ещё жду ответ про учёных, инженеров и т.п., а то осень уже заканчивается, а обострения, смотрю - нет.
Так у него везде русофобы😅😅😅😅😅
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Ответ sava k
Выбор не он сделал, а ему сделали.
Нет, он сам его сделал.
Кто ему мешал с ОАЭ улететь в другом направлении? Мы сами кузнецы своей судьбы.
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Выбор не он сделал, а ему сделали.
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Ответ ivan555navi
С твоим "порядком" у меня не порядок.
В рамках борьбы с русофобией сделай над собой усилие, пожалуйста, выучи правила русского языка, ведь они этого достойны)
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Ответ ivan555navi
Мичкову в дорогу собрал чемодан?
Да он не маленький, сам соберёт) а ты что, будешь ему поперек дороги лежать и за конёк хвататься?)) Ты посмотри сам - кому в России Мичков нужен?) От него Ротенберг уже два раз отрёкся. А НХЛ его ждёт)
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Ответ ivan555navi
Я жду, когда русофобы сами последуют своим советам и свалят хоть в "Филадельфии Флайерз", хоть ещё подальше.
Причём тут русофобия?)) чел, у тебя всё в порядке?) и всё ещё жду ответ про учёных, инженеров и т.п., а то осень уже заканчивается, а обострения, смотрю - нет.
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Ответ Hivaga22
Причём тут русофобия?)) чел, у тебя всё в порядке?) и всё ещё жду ответ про учёных, инженеров и т.п., а то осень уже заканчивается, а обострения, смотрю - нет.
у него давно крыша течёт
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Главное, чтобы "Фила" дождалась другого персонажа. Которого я лично прям очень жду в НХЛ.
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Кстати, сегодня последний день ноября. Подскажите пожалуста, собрался ли наконец тот дисциплинарный комитет, который должен рассмотреть дело Федотова, как обещал Тардиф. Или нынешний глава когда-то уважаемой организации снова соврал? Или они ждут 1 января, чтобы потом просто забыть об этом? 🤡🥳😁
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Федот уже не тот!
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Ответ Hivaga22
Главное, чтобы "Фила" дождалась другого персонажа. Которого я лично прям очень жду в НХЛ.
Матвея?
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Я уверен, что Филадельфия уважает как его, так и сделанный им выбор, потому что из-за тех плюх, которые он сейчас пускает, расстраиваться нет смысла ;)
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Готовили место 4-ого вратаря ? :)
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Ответ sergetti
Матвея?
а то ж!
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Ответ ivan555navi
Кроме Ротенберга и СКА, есть, как это не удивительно, ещё тренеры и клубы.
как это НИ удивительно. Ладно, проехали)
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