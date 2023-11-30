Овечкин вышел на чистое 50-е место по числу матчей в НХЛ

Александр Овечкин провел 1366-й матч в НХЛ.

Нападающий « » принял участие в игре против «Лос-Анджелеса» (2:1).

Теперь в его активе 1366 матчей в регулярных чемпионатах .

превзошел достижение (1365 игр) и вышел на единоличное 50-е место по числу матчей в НХЛ.

На 49-м месте идет Теппо Нумминен (1372). Рекордсменом лиги является (1779).

Овечкин против «Кингс»: 4-й матч подряд без очков, 2 броска, 2 хита за 13:49 – худшее время в сезоне