Овечкин вышел на чистое 50-е место по числу матчей в НХЛ
Александр Овечкин провел 1366-й матч в НХЛ.
Нападающий «Вашингтона» принял участие в игре против «Лос-Анджелеса» (2:1).
Теперь в его активе 1366 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.
Александр Овечкин превзошел достижение Эрика Стаала (1365 игр) и вышел на единоличное 50-е место по числу матчей в НХЛ.
На 49-м месте идет Теппо Нумминен (1372). Рекордсменом лиги является Патрик Марло (1779).
Овечкин против «Кингс»: 4-й матч подряд без очков, 2 броска, 2 хита за 13:49 – худшее время в сезоне