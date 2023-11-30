Овечкин вышел на чистое 50-е место по числу матчей в НХЛ

Теги рейтинги Вашингтон Теппо Нумминен Эрик Стаал Александр Овечкин Патрик Марло НХЛ Хоккей

Александр Овечкин провел 1366-й матч в НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» принял участие в игре против «Лос-Анджелеса» (2:1).

Теперь в его активе 1366 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

Александр Овечкин превзошел достижение Эрика Стаала (1365 игр) и вышел на единоличное 50-е место по числу матчей в НХЛ.

На 49-м месте идет Теппо Нумминен (1372). Рекордсменом лиги является Патрик Марло (1779).

Овечкин против «Кингс»: 4-й матч подряд без очков, 2 броска, 2 хита за 13:49 – худшее время в сезоне

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11 комментариев
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Ответ Камиль Мухаметшин
Смотрел сегодня расскатку перед матче ЛА Кэпс - ну Овечкин что то не очень то и выглядит.
Это мягко говоря
+14
0
+14
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Раньше статистика по очкам была, теперь за выход на лёд. Надеюсь первая вернётся быстро.
+17
-8
+9
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Надеюсь, играть до рекорда Марло не потребуется, чтобы побить рекорд Вени Грецкого
+11
-3
+8
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Смотрел сегодня расскатку перед матче ЛА Кэпс - ну Овечкин что то не очень то и выглядит.
+3
0
+3
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про недодел в межсезонье это глупость Хейтеров, для ветеранов нет никакого смысла пахать а межсезонье чтобы быть на пике формы к старту сезона. это миф созданный для хомячков Рональду что конечно тело 21-летнено потому что "он первый приходит в тренажерный зал и последний уходит", миф для хомячков. само собой организм переходит в энергорежим это нормально, чтобы избежать тупой травмы. с Овечкинвм работают персонально лучшие консультанты и по питанию и по тренировкам и по режиму сна. лучшие врачи, не как у нас в интернете что-то гуглчт или в поликлинике терапевт дал совет. новый тренер, новые игровые связи, кстати более полезный в игровом плане тренер для Овечкина, его можно сравнить с тренером по прозвищу муравей, забыл его имя в Барселоне который своим непривычным стилем резко продлил молодость ветеранов Барселоны, а когда его сняли и потребовали быстро бегать от нового тренера, то команда получила 8:2 от Баварии и проиграла все что можно потом. команда играет вторым номером набирает исправно очки, идёт в лидерах. это создаёт психологическую уверенность в дальнейших играх, а н так когда надо биться за выход в ПО и уже не до игры на рекорд Овечкина. так что все делается правильно. форма всей команды набирается через игры, такой же стиль набора формы был у Мирчи Луческу. через сами игры регулярного чемпионата ниьрается форма и физика. нет смысла для возрастнлй команды для сезона долгого без перерывов из 80 игр гнать лошадей на предсезонке. и Лаечкину в его возрасте нет с асла сбрасывать вес как хотят хомячки хейтеры. ему скорость не нужна, это не его игровой плюс. зачем ему в 38 лет соревноваться с 25 летними в скорости он что русская ракета Павел буре? он столбы который массой твердо стоит, что его не сбить силовым приемом с позиции и благодаря массе может делать мощный щелчок. он играть будет как и поздний Рональду потерявший скорость но отлично завершивший атаки в пустые ворота замыкая, а выиграть борьбу за позицию нужен вес и сила и Рональду тоже брал не скоростью в конце а и умение решить момент борьбой на втором этаже, там тоже масса важна. так он прожил себе спортивную карьеру. точно также будет продлевать карьеру и Овечкин
+13
-10
+3
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Чтобы обойти Гретцки по шайбам придется и этот рекорд Марло побить
+3
-1
+2
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Ответ Al Al
Раньше статистика по очкам была, теперь за выход на лёд. Надеюсь первая вернётся быстро.
Да,где-то на Байконуре грустит Дух
+2
0
+2
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Среди россиян это вечные рекорды... Думаю Ови сыграет и в 1500 своей игре
+1
0
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Ответ Руслан Хайбулов
про недодел в межсезонье это глупость Хейтеров, для ветеранов нет никакого смысла пахать а межсезонье чтобы быть на пике формы к старту сезона. это миф созданный для хомячков Рональду что конечно тело 21-летнено потому что "он первый приходит в тренажерный зал и последний уходит", миф для хомячков. само собой организм переходит в энергорежим это нормально, чтобы избежать тупой травмы. с Овечкинвм работают персонально лучшие консультанты и по питанию и по тренировкам и по режиму сна. лучшие врачи, не как у нас в интернете что-то гуглчт или в поликлинике терапевт дал совет. новый тренер, новые игровые связи, кстати более полезный в игровом плане тренер для Овечкина, его можно сравнить с тренером по прозвищу муравей, забыл его имя в Барселоне который своим непривычным стилем резко продлил молодость ветеранов Барселоны, а когда его сняли и потребовали быстро бегать от нового тренера, то команда получила 8:2 от Баварии и проиграла все что можно потом. команда играет вторым номером набирает исправно очки, идёт в лидерах. это создаёт психологическую уверенность в дальнейших играх, а н так когда надо биться за выход в ПО и уже не до игры на рекорд Овечкина. так что все делается правильно. форма всей команды набирается через игры, такой же стиль набора формы был у Мирчи Луческу. через сами игры регулярного чемпионата ниьрается форма и физика. нет смысла для возрастнлй команды для сезона долгого без перерывов из 80 игр гнать лошадей на предсезонке. и Лаечкину в его возрасте нет с асла сбрасывать вес как хотят хомячки хейтеры. ему скорость не нужна, это не его игровой плюс. зачем ему в 38 лет соревноваться с 25 летними в скорости он что русская ракета Павел буре? он столбы который массой твердо стоит, что его не сбить силовым приемом с позиции и благодаря массе может делать мощный щелчок. он играть будет как и поздний Рональду потерявший скорость но отлично завершивший атаки в пустые ворота замыкая, а выиграть борьбу за позицию нужен вес и сила и Рональду тоже брал не скоростью в конце а и умение решить момент борьбой на втором этаже, там тоже масса важна. так он прожил себе спортивную карьеру. точно также будет продлевать карьеру и Овечкин
Хватит эту дурацкую пасту везде пихать
+1
-1
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