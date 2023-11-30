13:49 против «Кингс» – минимальное время Овечкина в регулярках за карьеру в матчах без досрочного ухода из-за травм или удалений

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин провел на льду в матче с «Лос-Анджелесом» (2:1) лишь 13:49.

Это минимальное время для капитана «Вашингтона» в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру в играх без досрочного ухода с площадки из-за травм или удалений.

Отметим, что в сегодняшнем матче с «Кингс» у «Кэпиталс» ни разу не было большинства.

Антирекорд Овечкина – 0:39 в 2021 году в игре с «Рейнджерс», когда он получил повреждение.

Также из-за травмы он провел всего 7:43 в матче с «Коламбусом» в 2009-м.

Еще в трех случаях россиянин сыграл менее 10 минут из-за удалений.

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27 комментариев
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ОттоДракула
Ответ Maxim Shumov
Закат подходит
Ожидаемо, когда тебе под 40. Странно, что это наступило так резко: буквально за несколько месяцев человек, забивающий 42 за год, превратился в мешок.
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Maasd4m
Ничего тренер вашиков не понимает.
Тут же на спортсе в комментах писали: оптимальное время Ови на площадке 17-18 минут за матч. По конспектам дядюшки Барри!
Пора бы уже ассистентов тренера из местных комментаторов набирать, североамериканские не шарят.
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vzi
Ответ Maasd4m
Ничего тренер вашиков не понимает. Тут же на спортсе в комментах писали: оптимальное время Ови на площадке 17-18 минут за матч. По конспектам дядюшки Барри! Пора бы уже ассистентов тренера из местных комментаторов набирать, североамериканские не шарят.
На прямых можно и 25 минут.)
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Павел Гаврош
У сани реально гири на ногах уже не первую игру.Он убежать вообще не может его накрывают сразу.Чем он занимался летом и как он готовился к сезону большой вопрос!Возможно есть какие-то другие причины.К психологу надо сходить груз на нём большой висит с этим рекордом.
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Einfach Safari
Ответ ОттоДракула
Ожидаемо, когда тебе под 40. Странно, что это наступило так резко: буквально за несколько месяцев человек, забивающий 42 за год, превратился в мешок.
чтобы в 40 лет выглядеть на уровне, надо из зала не вылезать в отпуске, питаться правильно, а не тусить по кабакам с сомнительными персонажами
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Алексей Варенцов
а если на кресле, к которому прикрепить полозья
то можно льда не покидать
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_Абырвалг_
У офисного щелкунчика с возрастом колесные суставы сгибаться перестали . Заканчивает карьеру на прямых ногах !
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PEREGRINATOR
Ответ Maasd4m
Ничего тренер вашиков не понимает. Тут же на спортсе в комментах писали: оптимальное время Ови на площадке 17-18 минут за матч. По конспектам дядюшки Барри! Пора бы уже ассистентов тренера из местных комментаторов набирать, североамериканские не шарят.
И вот к чему это?! Да,болельщики обсуждают хоккей, тренерские решения. Их мнения очень часто дилетантские.
Но и не стоит комментарии на Спортсе воспринимать как резюме в офис клуба.
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severchanin
Я сначала к Карбери снисходительно относился, типа второй Рирден получится. А сейчас поверил в него и зауважал. Команда играет.
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Skeleton64
Мнение с баскетбольной ветки: а чем вообще занят Вашингтон? Как понимаю, кубковых перспектив у них нет никаких, но сливать клуб тоже не собирается, карабкается на границе попадания в ПО, чтобы, даже в слуае выхода, отлететь в первом раунде. Какой в этом смысл? Самая проигрышная стратегия в драфт-системе. Не лучше ли прекратить эти бесполезные притязания и сосредоточиться на построении команды будущего, параллельно давая ребятам играть в своё удовольствие и помочь Саше совершить главное медийное событие 21 века в хоккее?
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Артем Зырянов
Ответ Андрей Еремушкин
Выглядит все так, будто тренеру до одного места на рекорд Ови. Результат и выход в ПО важнее. Ну не может быть такого спада результативности по сравнению с прошлым сезоном.
Выглядит так, что человек просто не тянет. Увы, против времени ничего не сделаешь. Кадбери даже сегодня дал ему шанс на пустые - не забил человек, потерял шайбу. Конечно, его уберут.
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PEREGRINATOR
Ответ Андрей Еремушкин
Выглядит все так, будто тренеру до одного места на рекорд Ови. Результат и выход в ПО важнее. Ну не может быть такого спада результативности по сравнению с прошлым сезоном.
А Вы думаете, что его собственная карьера интересует меньше, чем рекорд Овечкина?
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Пухлый дядя Вася
Ответ Павел Гаврош
У сани реально гири на ногах уже не первую игру.Он убежать вообще не может его накрывают сразу.Чем он занимался летом и как он готовился к сезону большой вопрос!Возможно есть какие-то другие причины.К психологу надо сходить груз на нём большой висит с этим рекордом.
Ему скорее в церковь)
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Мікалай Ланец
Ответ Павел Гаврош
У сани реально гири на ногах уже не первую игру.Он убежать вообще не может его накрывают сразу.Чем он занимался летом и как он готовился к сезону большой вопрос!Возможно есть какие-то другие причины.К психологу надо сходить груз на нём большой висит с этим рекордом.
ты ещё в церковь предложи сходить. большой вопрос поможет ли ему теперь физиотерапевты, диеты и супер- подготовка. 39 лет будет. в таком возрасте уже поздно начинать, надо было с 20.
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Голуби в траве
Ответ Bartez1986
в прошлом сезоне было 42 гола. так резко не туда свернул? что ж выводы то опять такие делать по 19 играм. не сложилось начало сезона, бывает. не мальчик уже. а стать лучшим снайпером он вполне ещё может
Сделаем выводы в конце. какой разговор. Не сложилось) встал 1 октября и не сложилось. Само по себе...
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Голуби в траве
Ответ Евгений Занин
А что уже не станет?
Хочется верить.друг. Хочется верить. Стать можно конечно,сезонов за 6,но тут вопрос именно в том,что люди смотрящие на это видят какую то яму,во всех смыслах
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Евгений Занин
Ответ Голуби в траве
Разные здесь комментарии конечно, но скажу вот что. Начинали следить с товарищем за Саней и Сидом с первого их сезона, и естественно симпатии были на стороне Овечкина. Саня просто разрывал, как трактор сверхзвуковой, но дистанции,надо признать, Сид просто оказался мега профессионалом. А саня свернул куда то не туда...если без грязи. Просто элементарно подводит людей,следящих за ним. пацан, с номером 32 из динамо,весь прыщавый мог стать лучшим снайперов НХЛ за всю историю...обидно конечно,тем кто ходил на него в детстве в Лужники и помнят то Динамо, с Афиногеновым, Хавановым, Бердичевским и иже с ними
А что уже не станет?
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Мікалай Ланец
про то, что овечкин в плохой форме, писали с самой первой игры. некоторые не верили, некоторые надеялись, что форма придет по ходу сезона, сейчас очевидно что это всё, финал карьеры и погони за рекордом.

если бы не ковид и локаут...
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Gilonjon862
Фарма уже не действует? Как-то резко сдал
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Как дела на заводе
Ждем обмен в Чикаго к некствану?))
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Алексей Челюканов
ужос.
того и гляди забенчат или вообще с healthy scratch уберут. [ирония]

И по сути - это хорошо. Главный в команде всё-таки тренер, а не кто-то еще. И именно ему решать кто и сколько будет игрового времени получать. Даже если его решения - неправильные (или комментаторы на спортсе так считают). И пока тренер имеет право принимать такие решения, мы всё же находимся в здоровом, нормальном мире. Вот когда, как в некоторых других клубах, решения по игровому времени и составу троек принимает "главная звезда" - вот тогда мы понимаем, что что-то в команде работает не так, как должно работать.

Новость высосанная из пальца, чтобы спровоцировать мегатонны гневных комментов.

Завтра 20+ сыграет.
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kost68
приплюсуйте 5-7 минут пп и будет как обычно
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Maxim Shumov
Закат подходит
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