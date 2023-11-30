13:49 против «Кингс» – минимальное время Овечкина в регулярках за карьеру в матчах без досрочного ухода из-за травм или удалений

Александр Овечкин провел на льду в матче с «Лос-Анджелесом» (2:1) лишь 13:49.

Это минимальное время для капитана « » в регулярных чемпионатах за карьеру в играх без досрочного ухода с площадки из-за травм или удалений.

Отметим, что в сегодняшнем матче с «Кингс» у «Кэпиталс» ни разу не было большинства.

Антирекорд Овечкина – 0:39 в 2021 году в игре с «Рейнджерс», когда он получил повреждение.

Также из-за травмы он провел всего 7:43 в матче с «Коламбусом» в 2009-м.

Еще в трех случаях россиянин сыграл менее 10 минут из-за удалений.