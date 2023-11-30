13:49 против «Кингс» – минимальное время Овечкина в регулярках за карьеру в матчах без досрочного ухода из-за травм или удалений
Александр Овечкин провел на льду в матче с «Лос-Анджелесом» (2:1) лишь 13:49.
Это минимальное время для капитана «Вашингтона» в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру в играх без досрочного ухода с площадки из-за травм или удалений.
Отметим, что в сегодняшнем матче с «Кингс» у «Кэпиталс» ни разу не было большинства.
Антирекорд Овечкина – 0:39 в 2021 году в игре с «Рейнджерс», когда он получил повреждение.
Также из-за травмы он провел всего 7:43 в матче с «Коламбусом» в 2009-м.
Еще в трех случаях россиянин сыграл менее 10 минут из-за удалений.
Тут же на спортсе в комментах писали: оптимальное время Ови на площадке 17-18 минут за матч. По конспектам дядюшки Барри!
Пора бы уже ассистентов тренера из местных комментаторов набирать, североамериканские не шарят.
то можно льда не покидать
Но и не стоит комментарии на Спортсе воспринимать как резюме в офис клуба.
если бы не ковид и локаут...
того и гляди забенчат или вообще с healthy scratch уберут. [ирония]
И по сути - это хорошо. Главный в команде всё-таки тренер, а не кто-то еще. И именно ему решать кто и сколько будет игрового времени получать. Даже если его решения - неправильные (или комментаторы на спортсе так считают). И пока тренер имеет право принимать такие решения, мы всё же находимся в здоровом, нормальном мире. Вот когда, как в некоторых других клубах, решения по игровому времени и составу троек принимает "главная звезда" - вот тогда мы понимаем, что что-то в команде работает не так, как должно работать.
Новость высосанная из пальца, чтобы спровоцировать мегатонны гневных комментов.
Завтра 20+ сыграет.