Плющев о словах Анисимова про хороший гол «Локомотива» в ворота СКА: «Процесс признания занял 1,5 недели. Это говорит об уровне управления судейством»

Теги Локомотив СКА судьи Владимир Плющев КХЛ Алексей Анисимов судья Хоккей

Владимир Плющев высказался о незасчитанном голе «Локомотива» в ворота СКА.

18 ноября «Локомотив» уступил СКА (1:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. «Локомотив» забил гол за секунду до завершения третьего периода при счете 1:2. Павел Красковский выиграл вбрасывание, а Рушан Рафиков нанес точный бросок по воротам Юхана Маттссона. Однако арбитры не засчитали взятие ворот из-за нарушения процедуры вбрасывания. 

– Прочитал в хоккейной прессе, что на еженедельной «Смехопанораме» главный судья КХЛ признал очередную грубую ошибку – на сей раз из матча «Локомотива» и СКА, когда с финальной сиреной шайба влетела в ворота армейцев. Это забавно – процесс признания занял полторы недели. Хотя, если мы претендуем хоть на какой-то профессионализм, это должно было произойти сразу после игры, в тот же вечер.

– Но вокруг этого эпизода было много споров. Одни считали, что гол действительно чистый, вторые видели нарушение при вбрасывании, третьи – при хронометраже. 

– Все это в пользу бедных. Такие голы засчитываются. Если за что-то и можно было зацепиться, то за хронометраж. Вбрасывание состоялось за 1,1 секунды до сирены, надо смотреть по сантиметрам, куда шайба в игровое время успела долететь.

Но ведь такого разбора в принципе не было. Наоборот, наступила тишина – на полторы недели. Это говорит об уровне управления судейством, – сказал заслуженный тренер России и экс-главный арбитр КХЛ. 

18 комментариев
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Дмитрий Соболев
Ответ Серёжа Новиков
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это теперь новая версия отмены ???
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Дмитрий Соболев
Дак что можно сказать когда это касается системную команду ска . там думаешь неделями как бы лишнее не болтнуть. Вчерашний момент который убил динамо тоже будут месяц молчать.
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Дмитрий9779
Ответ Дмитрий Соболев
это теперь новая версия отмены ???
Как болельщик СКА скажу,что такое должно трактоваться в пользу хоккея(гол),но при этом тот же Анисимов сказал,что гол хороший,но формально у судьи были основания назначить повторное вбрасывание,спортс выдал фантазии Шевченко за признание ошибки КХЛ,на сайте лиги нет этого решения.А хронометраж тоже имеет значение,со Спартаком оставалось 1,6 сек,шайба влетает в ворота за 0,3сек.,здесь остаётся 1,1 сек...
Видел ты про вчерашний матч писал где-то,про 5 мин у Динамо.А почему не написал про удаление Кпдейкина которого не было и как следствие потом играли втроём?Почему не писал про игру с Торпедо,когда вместо 4-х их было 5 на поле?А это 4 на 3 как бы.И потом,СКА реализовал вчерашние 5 на 2-ой минуте,или ты считаешь что вообще не было удаления?Вспоминаем эпизод с Полтаповым и Зыковым,там тоже Прохор ушел и вернулся,ну и на 5+20 это никак не тянуло и таких моментов можно ещё напомнить.Судейство плохое в этом сезоне, это факт
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maxhonda
Ответ Антон Киселёв
Гол Овечкина Эдмонтону из-за такой же фигни отменили, не?
Только там фиксация нарушения и свисток был до броска Овечкина
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Дмитрий9779
Ответ цэсемьэр
у РР в начале сезона был судейский кризис, сейчас же они договорились - кто-то закрыл свой рот, а кто-то проглотил свисток👌🏽
СКА на третьем месте по штрафному времени,все бы так глотали.
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Антон Киселёв
Гол Овечкина Эдмонтону из-за такой же фигни отменили, не?
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Ми Ша
И судейский корпус и тренерский все в одной подводной лодке
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цэсемьэр
у РР в начале сезона был судейский кризис, сейчас же они договорились - кто-то закрыл свой рот, а кто-то проглотил свисток👌🏽
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Pitbulbest
Плющ снова попытался накинуть на вентилятор)
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Алар
В этой передаче, которую Плющев назвал "Смехопанорамой", не все так было однозначно. Леви Вайсфельд спорил с Анисимовым и утверждал, что отмена гола было правильным решением, а Анисимов согласился и указал на ошибки игрока Локомотива на точке вбрасывания. Так что хорошего гола точно не было((
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stephan
Специалист по всем вопросам. Знает как надо, но сам ничего не делает.
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Дмитрий9779
Ответ Дмитрий Соболев
про Хронометраж выдумывать не стоит ТК если бы гол отменили из-за этого был бы другой разговор и вопросов было бы меньше. А я писал про моменты которые трактуются в разные стороны по разному,вот в чем беда? недавно обсуждали такой же момент с матча ска-ак барс,моменты идентичные,а трактуются вот так
Что по моментам,которые я описАл?А про хронометражу никто не разбирался почему-то,не вызывает сомнений почему?В одном матче показывают,а во втором вот так.Кстати в матче с АК Барсом не напомнишь за что удалили Никишина?За такой же силовой как против него,только там без ухода в раздевалку(подножка),момент с Динамо судьи трактовали как блокировка,игрок Динамо мог убрать ногу,но предпочел грубость- 5 мин,как и с Полтаповым,никаких 5+20 там нет,игрок ЦСКА не сгруппировался,а со стороны Зыкова не было доп усилий его размазать.С Торпедо судьи все ошиблись допустив 4 на 5 вместо 4 на 4,это потенциальные 4 на 3 в пользу СКА(нарушение численного состава).
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Антон Киселёв
Ответ maxhonda
Только там фиксация нарушения и свисток был до броска Овечкина
Похоже на то, просто после матча СКА основным аргументом противников отмены голы было "в НХЛ дают бороться"
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