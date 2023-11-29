Плющев о словах Анисимова про хороший гол «Локомотива» в ворота СКА: «Процесс признания занял 1,5 недели. Это говорит об уровне управления судейством»

Владимир Плющев высказался о незасчитанном голе «Локомотива» в ворота СКА.

18 ноября «Локомотив» уступил СКА (1:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. «Локомотив» забил гол за секунду до завершения третьего периода при счете 1:2. Павел Красковский выиграл вбрасывание, а Рушан Рафиков нанес точный бросок по воротам Юхана Маттссона. Однако арбитры не засчитали взятие ворот из-за нарушения процедуры вбрасывания.

– Прочитал в хоккейной прессе, что на еженедельной «Смехопанораме» главный судья КХЛ признал очередную грубую ошибку – на сей раз из матча « » и , когда с финальной сиреной шайба влетела в ворота армейцев. Это забавно – процесс признания занял полторы недели. Хотя, если мы претендуем хоть на какой-то профессионализм, это должно было произойти сразу после игры, в тот же вечер.

– Но вокруг этого эпизода было много споров. Одни считали, что гол действительно чистый, вторые видели нарушение при вбрасывании, третьи – при хронометраже.

– Все это в пользу бедных. Такие голы засчитываются. Если за что-то и можно было зацепиться, то за хронометраж. Вбрасывание состоялось за 1,1 секунды до сирены, надо смотреть по сантиметрам, куда шайба в игровое время успела долететь.

Но ведь такого разбора в принципе не было. Наоборот, наступила тишина – на полторы недели. Это говорит об уровне управления судейством, – сказал заслуженный тренер России и экс-главный арбитр КХЛ.