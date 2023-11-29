Разин о волевой победе над «Нефтехимиком»: «Думали, соперник сам отдаст игру. Хорошо, что вовремя очнулись и отыгрались»

Теги Металлург Мг Нефтехимик КХЛ Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (4:3 Б).

«Волевая победа. С одной стороны, это хорошо, но все-таки, наверное, мы не настроились. Думали, соперник сам отдаст игру. Хорошо, что вовремя очнулись и отыгрались.

Не согласен, что команда выключилась, когда пропустила голы во втором периоде. Первый гол — ошибка при позиционной атаке. До этого у нас был прекрасный момент. Второй гол — то же самое. Мы должны были забивать, но получили в обратку. Такие отрезки бывают», – сказал главный тренер «Металлурга».

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