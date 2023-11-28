«Металлург» выиграл 11-й матч подряд. Команда Разина обыграла «Нефтехимик», отыгравшись с 0:3

«Металлург» продлил победную серию до 11 матчей в КХЛ.

Команда тренера одержала волевую победу над « » (4:3 Б) в игре Фонбет чемпионата .

По ходу игры « » уступал со счетом 0:3. Одну шайбу уральцы отыграли во втором периоде, еще две – в третьем.

Победу команда одержала в серии буллитов – решающий бросок выполнил Никита Михайлис.

Это одиннадцатая победа подряд для «Металлурга». Клуб набрал 54 очка в 37 играх и находится на первом месте в таблице Восточной конференции.