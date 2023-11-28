«Металлург» выиграл 11-й матч подряд. Команда Разина обыграла «Нефтехимик», отыгравшись с 0:3

Теги Металлург Мг Нефтехимик КХЛ Андрей Разин Хоккей

«Металлург» продлил победную серию до 11 матчей в КХЛ.

Команда тренера Андрея Разина одержала волевую победу над «Нефтехимиком» (4:3 Б) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

По ходу игры «Металлург» уступал со счетом 0:3. Одну шайбу уральцы отыграли во втором периоде, еще две – в третьем.

Победу команда одержала в серии буллитов – решающий бросок выполнил Никита Михайлис.

Это одиннадцатая победа подряд для «Металлурга». Клуб набрал 54 очка в 37 играх и находится на первом месте в таблице Восточной конференции.

11 комментариев

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Stepan Moris
С 11 победой Металлург!!! Герой матча Маклюков! Отдал точный пас сопернику с первой шайбой и развалился перед второй! Надо его за Дроновым отправить на перевоспитание. Стал лучшим защитником недели и расслабился Сегодня вообще не похожи были Металлурги на себя. Вышли вальяжно, без настроя. Хорошо, что выиграли.
У меня один вопрос: для чего чип в шайбе? Смотреть с какой скоростью ее пуляют? Почему нельзя по этому чипу смотреть пересечение линии ворот??? Сколько можно уже, судья шайбу не видит, значит нет гола!!! И опять будет Анисимов защищать своих. Ну, не заметили, ну, были уверены!
С камбэком сталевары!!!
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Сергей Нагорнов
Ответ ЧакЧак
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Хату ставишь?
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-2
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Персональные данные Номер 67327384
Ох уж эта Командаразина
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Marek mgn
Ответ Stepan Moris
С 11 победой Металлург!!! Герой матча Маклюков! Отдал точный пас сопернику с первой шайбой и развалился перед второй! Надо его за Дроновым отправить на перевоспитание. Стал лучшим защитником недели и расслабился Сегодня вообще не похожи были Металлурги на себя. Вышли вальяжно, без настроя. Хорошо, что выиграли. У меня один вопрос: для чего чип в шайбе? Смотреть с какой скоростью ее пуляют? Почему нельзя по этому чипу смотреть пересечение линии ворот??? Сколько можно уже, судья шайбу не видит, значит нет гола!!! И опять будет Анисимов защищать своих. Ну, не заметили, ну, были уверены! С камбэком сталевары!!!
Минулина в догонку ещё!!!
+2
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+2
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Сергей Нагорнов
Ответ Stepan Moris
С 11 победой Металлург!!! Герой матча Маклюков! Отдал точный пас сопернику с первой шайбой и развалился перед второй! Надо его за Дроновым отправить на перевоспитание. Стал лучшим защитником недели и расслабился Сегодня вообще не похожи были Металлурги на себя. Вышли вальяжно, без настроя. Хорошо, что выиграли. У меня один вопрос: для чего чип в шайбе? Смотреть с какой скоростью ее пуляют? Почему нельзя по этому чипу смотреть пересечение линии ворот??? Сколько можно уже, судья шайбу не видит, значит нет гола!!! И опять будет Анисимов защищать своих. Ну, не заметили, ну, были уверены! С камбэком сталевары!!!
Главное эту «супертехнологию» можно взять из ближайшего супермаркета.
+2
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Вот это камбэк, настоящий камбэк, а как у алиэкспрессовской версии Моуриньо.
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Stepan Moris
Ответ IIarTi3aH
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Да, нет, там посерьезней проблема. Скорее всего помощь специалистов нужна будет.
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Stepan Moris
Ответ Сергей Нагорнов
Главное эту «супертехнологию» можно взять из ближайшего супермаркета.
Об этом и речь. У полосатых то связи нет, то камеры не те, то просто не хотят смотреть.
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IIarTi3aH
Ответ ЧакЧак
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