«Металлург» выиграл 11-й матч подряд. Команда Разина обыграла «Нефтехимик», отыгравшись с 0:3
«Металлург» продлил победную серию до 11 матчей в КХЛ.
Команда тренера Андрея Разина одержала волевую победу над «Нефтехимиком» (4:3 Б) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
По ходу игры «Металлург» уступал со счетом 0:3. Одну шайбу уральцы отыграли во втором периоде, еще две – в третьем.
Победу команда одержала в серии буллитов – решающий бросок выполнил Никита Михайлис.
Это одиннадцатая победа подряд для «Металлурга». Клуб набрал 54 очка в 37 играх и находится на первом месте в таблице Восточной конференции.
У меня один вопрос: для чего чип в шайбе? Смотреть с какой скоростью ее пуляют? Почему нельзя по этому чипу смотреть пересечение линии ворот??? Сколько можно уже, судья шайбу не видит, значит нет гола!!! И опять будет Анисимов защищать своих. Ну, не заметили, ну, были уверены!
С камбэком сталевары!!!