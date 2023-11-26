Козырев о победе над «Адмиралом»: «Северсталь» растеряла преимущество, которое создала в начале, но в концовке здорово сыграла. Рисунок игры был виден»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги игры с «Адмиралом».

Команда из Череповца одержала победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (5:4 Б).

«Тяжелый для нас матч и традиционно тяжелый матч в этой поездке на Дальний Восток. Большое значение имеет победа сегодняшняя для нашей команды. Мы немного растеряли преимущество, которое мы создали в начале, но здорово в концовке сыграли.

Хотелось бы отметить игру нашего вратаря и бригады меньшинства. Ребята молодцы, они сохранили бодрость до конца. Модель игры, которую мы стараемся играть, сегодня присутствовала. Это весьма отрадно. В Хабаровске у нас не получилось, а здесь этот рисунок игры опять был виден», – сказал .