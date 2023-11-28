Джозефс о русском языке: «Кажется, что люди кричат, ругаются друг на друга. А потом оказывается, что они просто общаются»

Теги Лада КХЛ Чемпионат.com Трой Джозефс Хоккей

Трой Джозефс рассказал об изучении русского языка.

«Как у меня с русским? Все говорят очень быстро, но я уже стараюсь использовать какие-то базовые слова вроде «как дела», «хорошо», «привет» (говорит по-русски – Sports.ru). Стандартные слова.

У вас очень сложный язык. Когда заглядываешь в переводчик, слегка ужасаешься от количества новых букв (улыбается). Но это весело. Постараюсь выучить как можно больше слов, пока нахожусь здесь.

Иногда рядом со мной разговаривают по-русски, и мне кажется, что люди кричат, ругаются друг на друга. И я думаю: «Боже, что же он наделал?», а потом оказывается, что они просто общаются (смеется)», – сказал канадский нападающий «Лады» Трой Джозефс.

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16 комментариев

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Конифеев
Просто культурно общаются матом :)
+12
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maks44
Базовые слова у нас совсем другие. И да, мы ими не ругаемся, мы на них разговариваем.
+6
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+6
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2hsjck49rf
Ответ гилберт
Странно. Вроде китайцы же повышают голос.
Дело не в голосе, а атом что язык звучит грубо на взгляд иностранцев
+4
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+4
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Vadoniy
Ответ Свидетели Овцовы
А английский звучит гнусаво на наш взгляд, как будто у всех насморк))
Английский по-разному звучит очень) Британцы, канадцы и австралийцы звучат очень по-разному, например) На немецком говорят очень по-разному) Русский звучит примерно одинаково в разных странах и областях, отличия чаще всего в отдельных словах и их не очень много)
+6
-2
+4
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Андор
Когда японец с тобой разговаривает, то кажется что он тебя ударит, а он просто спрашивает "как дела?"
+3
0
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Atsuktuvas
Кажется, что люди кричат, ругаются друг на друга. А оказывается - просто громко декламируют любимые места из "Евгения Онегина" и "Горе от ума".
+2
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Forza
Ответ Alex1104
Это ты в Италии не был...
Ну итальянский не звучит грубо, на взгляд русскоязычных. Просто эмоционально. Тут скорее с немецким можно сравнить. Для многих русскоязычных он звучит тоже грубо. Наверное, как то так русский воспринимают иностранцы.
+2
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гилберт
Странно. Вроде китайцы же повышают голос.
+2
-1
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Alex1104
Это ты в Италии не был...
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shooher
Заглянул бы он на часик на стройку или оптовый склад...
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Свидетели Овцовы
Ответ 2hsjck49rf
Дело не в голосе, а атом что язык звучит грубо на взгляд иностранцев
А английский звучит гнусаво на наш взгляд, как будто у всех насморк))
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Свидетели Овцовы
Ответ Vadoniy
Английский по-разному звучит очень) Британцы, канадцы и австралийцы звучат очень по-разному, например) На немецком говорят очень по-разному) Русский звучит примерно одинаково в разных странах и областях, отличия чаще всего в отдельных словах и их не очень много)
Ну я американский английский имел ввиду.
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СОЧИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ
Ответ Свидетели Овцовы
Ну я американский английский имел ввиду.
Американский вариант звучит так,как будто они не знают русскую пословицу,когда я ем,я глух и нем🤣
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Booligan
Ответ Свидетели Овцовы
Ну я американский английский имел ввиду.
Американский английский в основном понятный, австралийский смешной, а британский и не понятный, и не смешной, как будто одновременно икают, жуют сопли и поют колыбельные песни
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Свидетели Овцовы
Ответ Forza
Ну итальянский не звучит грубо, на взгляд русскоязычных. Просто эмоционально. Тут скорее с немецким можно сравнить. Для многих русскоязычных он звучит тоже грубо. Наверное, как то так русский воспринимают иностранцы.
Вот да, немецкий и голландский ещё воспринимаются как грубые…
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