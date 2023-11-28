Джозефс о русском языке: «Кажется, что люди кричат, ругаются друг на друга. А потом оказывается, что они просто общаются»

Трой Джозефс рассказал об изучении русского языка.

«Как у меня с русским? Все говорят очень быстро, но я уже стараюсь использовать какие-то базовые слова вроде «как дела», «хорошо», «привет» (говорит по-русски – Sports.ru). Стандартные слова.

У вас очень сложный язык. Когда заглядываешь в переводчик, слегка ужасаешься от количества новых букв (улыбается). Но это весело. Постараюсь выучить как можно больше слов, пока нахожусь здесь.

Иногда рядом со мной разговаривают по-русски, и мне кажется, что люди кричат, ругаются друг на друга. И я думаю: «Боже, что же он наделал?», а потом оказывается, что они просто общаются (смеется)», – сказал канадский нападающий «Лады» .