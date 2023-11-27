Козлов сравнил «Ладу» и «Вегас»: «Перешедшие к ним хоккеисты играли на хорошем уровне. Кто сказал, что Фисенко и Шумаков – списанные? Они сильные игроки»

Виктор Козлов сравнил выступление «Лады» в КХЛ с «Вегасом».

– Насколько вас удивляет этот сезон? Удивлены тем, как выглядит «Лада»? Потому что от нее вообще никто не ждал. Команды пять лет не было в КХЛ.

– Ну а что? У них хороший тренерский штаб, хороший подбор игроков. И играют в хороший хоккей.

Тут ничего удивительного. КХЛ стала более ровной, сейчас уже нет явных аутсайдеров.

– «Лада» начала комплектоваться только к концу апреля – началу мая.

– Сколько у них игроков пришло новых из хороших команд? Они играли на хорошем уровне. Давай с «Вегасом» сравним.

– Там же клубы НХЛ могли защитить только девять человек.

– Игроки, которые перешли в «Ладу,» все играли на хорошем уровне.

– Тех же Фисенко и Шумакова считали списанными.

– Кто сказал, что они списанные? Это игроки хорошего уровня, у которых, может быть, не получилось в прошлых командах, но они сильные игроки.

Сейчас они получили свою роль, больше времени на льду. Поэтому проводят хороший сезон. Кроме того, легионеры смотрятся хорошо, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.