Кожевников – «Ладе»: «Делайте ставку на своих воспитанников, на молодых менеджеров! Идите по дороге «Авангарда», где доверились Курьянову»

Теги Авангард Лада Антон Курьянов Олег Браташ Александр Чеботарев КХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников раскритиковал гендиректора «Лады» Александра Чеботарева.

– Очень странная ситуация произошла в Тольятти. «Лада» – главное открытие сезона, команда-новичок уже половину чемпионата идет в лидерах Востока. Все в Тольятти приятно удивлены.

И вдруг один из руководителей «Лады» начинает команду поливать. Честно, не понял товарища Чеботарева, что он этим хотел сказать. Но понял язвительную реакцию главного тренера Браташа, который на пресс-конференции начал благодарить за эту критику. Откровенно говоря, после этого у меня появилось беспокойство за «Ладу». 

В прошлом сезоне Чеботарев не дал там спокойно работать Валерию Белову, сильному тренеру, который много лет помогал Зинэтуле Билялетдинову и в «Ак Барсе», и в сборной России.

А во время предыдущей кампании в КХЛ примерно те же люди убрали из «Лады» Сергея Светлова, поставив под него латыша Аболса. Это сегодня Аболс всем в Латвии рассказывает, какой большой ошибкой была его работа во вражеской КХЛ, а тогда он в «Ладе» был всем удобен, поскольку не мешал делать свои дела. Позорная страница в истории клуба.

Если вот такая околохоккейная возня начнется и в нынешней «Ладе», то команде гарантированы проблемы.

– Что посоветуете?

– Делайте ставку на своих воспитанников, на молодых менеджеров! Например, идите по дороге «Авангарда», где доверились Антону Курьянову

В «Ладе» сегодня в роли советника есть Игорь Григоренко, воспитанник клуба, знаменитый в прошлом хоккеист. Точно не помешает и Анастасия Мыскина, она в спорте профессионал. Эти люди Аболсов точно не привезут. Поверьте в них! – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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5 комментариев

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sr291158
Что то его давно не было слышно.
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Персональные данные Номер 67327384
Всем клубам: делайте ставку на своих воспитанников. Дядя Рома ждет таланты на новой Арене
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Серый
Лада - Кожевникову: Идите...
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Ястреб
Ответ sr291158
Что то его давно не было слышно.
Так Авангард же выигрывал, поэтому и не было слышно 😀
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