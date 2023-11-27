Кожевников – «Ладе»: «Делайте ставку на своих воспитанников, на молодых менеджеров! Идите по дороге «Авангарда», где доверились Курьянову»
Александр Кожевников раскритиковал гендиректора «Лады» Александра Чеботарева.
– Очень странная ситуация произошла в Тольятти. «Лада» – главное открытие сезона, команда-новичок уже половину чемпионата идет в лидерах Востока. Все в Тольятти приятно удивлены.
И вдруг один из руководителей «Лады» начинает команду поливать. Честно, не понял товарища Чеботарева, что он этим хотел сказать. Но понял язвительную реакцию главного тренера Браташа, который на пресс-конференции начал благодарить за эту критику. Откровенно говоря, после этого у меня появилось беспокойство за «Ладу».
В прошлом сезоне Чеботарев не дал там спокойно работать Валерию Белову, сильному тренеру, который много лет помогал Зинэтуле Билялетдинову и в «Ак Барсе», и в сборной России.
А во время предыдущей кампании в КХЛ примерно те же люди убрали из «Лады» Сергея Светлова, поставив под него латыша Аболса. Это сегодня Аболс всем в Латвии рассказывает, какой большой ошибкой была его работа во вражеской КХЛ, а тогда он в «Ладе» был всем удобен, поскольку не мешал делать свои дела. Позорная страница в истории клуба.
Если вот такая околохоккейная возня начнется и в нынешней «Ладе», то команде гарантированы проблемы.
– Что посоветуете?
– Делайте ставку на своих воспитанников, на молодых менеджеров! Например, идите по дороге «Авангарда», где доверились Антону Курьянову.
В «Ладе» сегодня в роли советника есть Игорь Григоренко, воспитанник клуба, знаменитый в прошлом хоккеист. Точно не помешает и Анастасия Мыскина, она в спорте профессионал. Эти люди Аболсов точно не привезут. Поверьте в них! – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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