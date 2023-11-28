Джозефс о том, можно ли назвать «Ладу» Золушкой: «Наша история лучше. Не так много команд добивались такого успеха сразу после подъема в КХЛ»

Трой Джозефс высказался об успешном выступлении «Лады».

«Можно ли назвать «Ладу» своего рода Золушкой? Думаю, наша история даже лучше.

Я не так хорошо знаком с историей лиги, но мне кажется, что не так много команд добивались такого же успеха сразу после подъема в , такие случаи по пальцам можно пересчитать.

Да, нас можно назвать Золушкой (улыбается)», – сказал нападающий «Лады»