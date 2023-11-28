Джозефс о том, можно ли назвать «Ладу» Золушкой: «Наша история лучше. Не так много команд добивались такого успеха сразу после подъема в КХЛ»
Трой Джозефс высказался об успешном выступлении «Лады».
«Можно ли назвать «Ладу» своего рода Золушкой? Думаю, наша история даже лучше.
Я не так хорошо знаком с историей лиги, но мне кажется, что не так много команд добивались такого же успеха сразу после подъема в КХЛ, такие случаи по пальцам можно пересчитать.
Да, нас можно назвать Золушкой (улыбается)», – сказал нападающий «Лады» Трой Джозефс
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