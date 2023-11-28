Джозефс о том, можно ли назвать «Ладу» Золушкой: «Наша история лучше. Не так много команд добивались такого успеха сразу после подъема в КХЛ»

Теги Лада КХЛ Чемпионат.com Трой Джозефс Хоккей

Трой Джозефс высказался об успешном выступлении «Лады».

«Можно ли назвать «Ладу» своего рода Золушкой? Думаю, наша история даже лучше.

Я не так хорошо знаком с историей лиги, но мне кажется, что не так много команд добивались такого же успеха сразу после подъема в КХЛ, такие случаи по пальцам можно пересчитать.

Да, нас можно назвать Золушкой (улыбается)», – сказал нападающий «Лады» Трой Джозефс

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий