Директор ЦСКА о новой арене: «Работа идет, документы готовятся. В ближайшее время начнется строительство»

Строительство новой арены ЦСКА может начаться в ближайшее время.

Об этом сообщил спортивный директор хоккейного клуба .

«Работа идет, документы готовятся.

Я думаю, что в ближайшее время начнется строительство», – сказал Денисов.

Демонтаж Ледового дворца ЦСКА имени Боброва завершился в мае 2022 года. Для новой арены вместимостью 14 тысяч зрителей также был снесен построенный в 1954 году бассейн .

1 декабря 2022 года градостроительно-земельная комиссия Москвы выдала разрешение на строительство нового дворца. Работы должны завершиться в 2026 году.