Директор ЦСКА о новой арене: «Работа идет, документы готовятся. В ближайшее время начнется строительство»

Теги ЦСКА Денис Денисов КХЛ Ледовый дворец ЦСКА ЦСКА-Арена ТАСС Хоккей

Строительство новой арены ЦСКА может начаться в ближайшее время.

Об этом сообщил спортивный директор хоккейного клуба Денис Денисов.

«Работа идет, документы готовятся.

Я думаю, что в ближайшее время начнется строительство», – сказал Денисов.

Демонтаж Ледового дворца ЦСКА имени Боброва завершился в мае 2022 года. Для новой арены вместимостью 14 тысяч зрителей также был снесен построенный в 1954 году бассейн ЦСКА.

1 декабря 2022 года градостроительно-земельная комиссия Москвы выдала разрешение на строительство нового дворца. Работы должны завершиться в 2026 году.

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10 комментариев

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Филипп Петров
А чем ЦСКА Арена на Автозаводской не устраивает?
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bot is SPb
Вместимость хорошая, главное чтоб народ начал ходить
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pizzatcarizza
Ответ bot is SPb
это и печально)
ЦСКА это не печалит) Болельщиков будут в армию отправлять, а оттуда на трибуну хах
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Мне вот ток не нравится на нынешней арене то, что там сиденья синие. Привык к красным. А онли синие странновато смотрится. Словно играют на арене Динамо.
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Барсукова Элина
Ответ Филипп Петров
А чем ЦСКА Арена на Автозаводской не устраивает?
Сейчас что-то все клубы решили себе новые арены построить, а жаль, очень нравится арена на Автозаводской
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grek087
Ответ Филипп Петров
А чем ЦСКА Арена на Автозаводской не устраивает?
Так она не их личная. Платить надо. А вдруг что изменится так вообще попрут оттуда. Своё нужно иметь и зарабатывать на этом.
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pizzatcarizza
Ответ bot is SPb
Вместимость хорошая, главное чтоб народ начал ходить
5-6 тысяч соберут точно хах
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bot is SPb
Ответ pizzatcarizza
5-6 тысяч соберут точно хах
это и печально)
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