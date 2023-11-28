Директор ЦСКА о новой арене: «Работа идет, документы готовятся. В ближайшее время начнется строительство»
Строительство новой арены ЦСКА может начаться в ближайшее время.
Об этом сообщил спортивный директор хоккейного клуба Денис Денисов.
«Работа идет, документы готовятся.
Я думаю, что в ближайшее время начнется строительство», – сказал Денисов.
Демонтаж Ледового дворца ЦСКА имени Боброва завершился в мае 2022 года. Для новой арены вместимостью 14 тысяч зрителей также был снесен построенный в 1954 году бассейн ЦСКА.
1 декабря 2022 года градостроительно-земельная комиссия Москвы выдала разрешение на строительство нового дворца. Работы должны завершиться в 2026 году.
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