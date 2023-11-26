Браташ о 2:3 от «Автомобилиста»: «Очевидные вещи приводят к нашим регулярным поражениям в овертаймах. Будем работать над этим»

Олег Браташ подвел итоги матча с «Автомобилистом» (2:3 ОТ).

«Мы рады любым очкам, которые удается завоевать. Двоякое чувство, как и после прошлой игры [1:2 от «Локомотива» в овертайме]. Рады, что добыли очко в тяжелом матче, где было немного шансов, если смотреть правде в глаза, но слишком легко отдали второе. Тем не менее не все так плохо.

Чего не хватило в овертайме? Сложный вопрос, который будет нам голову ломать. Казалось, что после прошлых ошибок ребятам все понятно, будем работать над этим. Думаю, очевидные вещи приводят к нашим регулярным поражениям в овертаймах. Оказалось, что они могут быть очевидными для тренерского штаба, а для игроков – неочевидно, будем работать над этим», – сказал главный тренер «Лады».