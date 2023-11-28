Защитник Ефим Гуркин и форвард Олег Ли покинули «Автомобилист».

Об этом сообщил агент хоккеистов Юрий Николаев.

«Гуркин и Ли расторгли контракты с «Автомобилистом» по обоюдному согласию», – сказал Николаев.

Ранее игроков помещали в список отказов.

В нынешнем сезоне Ефим Гуркин провел 28 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-7».

Олег Ли провел 31 матч и набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «-10».