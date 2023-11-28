Гуркин и Ли расторгли контракты с «Автомобилистом»

Теги Автомобилист переходы КХЛ Юрий Николаев Ефим Гуркин Олег Ли Чемпионат.com Хоккей

Защитник Ефим Гуркин и форвард Олег Ли покинули «Автомобилист».

Об этом сообщил агент хоккеистов Юрий Николаев.

«Гуркин и Ли расторгли контракты с «Автомобилистом» по обоюдному согласию», – сказал Николаев.

Ранее игроков помещали в список отказов.

В нынешнем сезоне Ефим Гуркин провел 28 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-7».

Олег Ли провел 31 матч и набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «-10».

17 комментариев

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Огюст
В турнирном положение у Автомобилиста пока ничего страшного , но пришло время ставить в команду молодых ,задорных хоккеистов на полной основе доверять им ,как например создал Торпедо Ларионов ,да они проигрывают порой ,но как играют в атаке импровизируют с "изюминкой "--приятно глазу и чувствуется ,что сам Ларионов с ними много работает - он как второй отец им !
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fregat96
Ответ heivani
В принципе по барабану,где они окажутся.Здесь другое,в плане замены.Никто при Заварухине не может раскрыть свой потенциал .То,что он выдергивает из ,,Горняка,, то одного,то другого пользы никакой не несёт.Не должны игроки находиться в подвешенном состоянии.Доверие - немаловажная черта любого тренера .Вопрос к тренерскому цеху: почему в этом сезоне почти все игроки играют ниже своих возможностей?В первую очередь,это касается нападающих.
Согласен 100%. Деградируют все. Широков, Голышев, тот же Мэйс вчера был тенью. Аликин лавку полирует. Статисты, типа Филяева, Воронкова ротируются почти каждую игру. Ну да Гуркин косячил заметно, а тот же Осипов.. Ну Ли не блистал, ну не хуже играющего для галочки Широкова. Перспективы тухлые-если плофф 7 или 8 место и потолок 1 раунд-Ммг, Ава, Казань. Тренера менять надо, а то Питерса терпели и мимо плоф. Правда кандидатур не видно... Короче мрак.
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Сергей Орлов
Закончилась эра Мамкина-Гуркина.
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heivani
Ответ fregat96
Парни наверное вздохнули с облегчением, после расторжения. Не удивлюсь если не под Колиным чутким руководством, они перезапустятся. Хотя в большей степени это относится к Олегу, чем к Фиме.
В принципе по барабану,где они окажутся.Здесь другое,в плане замены.Никто при Заварухине не может раскрыть свой потенциал .То,что он выдергивает из ,,Горняка,, то одного,то другого пользы никакой не несёт.Не должны игроки находиться в подвешенном состоянии.Доверие - немаловажная черта любого тренера .Вопрос к тренерскому цеху: почему в этом сезоне почти все игроки играют ниже своих возможностей?В первую очередь,это касается нападающих.
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fregat96
Парни наверное вздохнули с облегчением, после расторжения. Не удивлюсь если не под Колиным чутким руководством, они перезапустятся. Хотя в большей степени это относится к Олегу, чем к Фиме.
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heivani
Будем считать,что это начало избавления ряда игроков,тренеров не соответствующих уровню тех задач,которые ставит вышестоящее руководство.Омолжение состава - первоочередной путь,затребованный самим временем .То,что у игроков завышенные контракты,они не виноваты.Кто будет отказываться ,если работадатель насыпает сверх нормы того,что ты заслуживаешь.Все воспринимают это как должное,и ни на йоту больше никто себя насиловать не будет,будь хоть кто-ты есть.
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Иван Иванович
Еще на драфт есть игрок…абсолютно забивший болт.
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fregat96
Ответ Гость 57
А почему бы Назарова не рассмотреть, эмоциональный, дерзкий, не чита Заварухину, пока не попробуешь, не узнаешь. Картина то постепенно вырисовывается, плей-офф с 8-7 места, может с 6 и вылет.
Он даст короткий всплеск, да и то, наши капризные игроки могут за ним не пойти. Да и какую он ставит игру, тоже не совсем понятно. Он скорее шоумен-мотиватор, чем тренер.
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ekbkuleroff@mail.ru
Ответ Сергей Орлов
Закончилась эра Мамкина-Гуркина.
Ещё бы эра тряпкина закончилась,было бы здорово!
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Гость 57
Ответ fregat96
Согласен 100%. Деградируют все. Широков, Голышев, тот же Мэйс вчера был тенью. Аликин лавку полирует. Статисты, типа Филяева, Воронкова ротируются почти каждую игру. Ну да Гуркин косячил заметно, а тот же Осипов.. Ну Ли не блистал, ну не хуже играющего для галочки Широкова. Перспективы тухлые-если плофф 7 или 8 место и потолок 1 раунд-Ммг, Ава, Казань. Тренера менять надо, а то Питерса терпели и мимо плоф. Правда кандидатур не видно... Короче мрак.
Толик Голышев как колобок стал, раздобрел.
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oldgordon
Ответ Огюст
В турнирном положение у Автомобилиста пока ничего страшного , но пришло время ставить в команду молодых ,задорных хоккеистов на полной основе доверять им ,как например создал Торпедо Ларионов ,да они проигрывают порой ,но как играют в атаке импровизируют с "изюминкой "--приятно глазу и чувствуется ,что сам Ларионов с ними много работает - он как второй отец им !
Заварухин видимо очень боится работать с молодыми, иногда привлекает кого-то из Горняка, но абсолютно бессистемно. Не пытается создавать из них новые игровые сочетания, поэтому они чуствуют себя временщиками. Т.е. делает скорее для проформы, мол пытаюсь что-то изменить. Не дано ему создать хорошую боеспособную команду, только дальнейшая деградация имеющихся игроков. Это не Ларионов.....
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Знатный стахановец
Удивительно будет, если не на букву А пристанище найдут.
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Гость 57
Ответ fregat96
Согласен 100%. Деградируют все. Широков, Голышев, тот же Мэйс вчера был тенью. Аликин лавку полирует. Статисты, типа Филяева, Воронкова ротируются почти каждую игру. Ну да Гуркин косячил заметно, а тот же Осипов.. Ну Ли не блистал, ну не хуже играющего для галочки Широкова. Перспективы тухлые-если плофф 7 или 8 место и потолок 1 раунд-Ммг, Ава, Казань. Тренера менять надо, а то Питерса терпели и мимо плоф. Правда кандидатур не видно... Короче мрак.
А почему бы Назарова не рассмотреть, эмоциональный, дерзкий, не чита Заварухину, пока не попробуешь, не узнаешь. Картина то постепенно вырисовывается, плей-офф с 8-7 места, может с 6 и вылет.
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heivani
Ответ fregat96
Согласен 100%. Деградируют все. Широков, Голышев, тот же Мэйс вчера был тенью. Аликин лавку полирует. Статисты, типа Филяева, Воронкова ротируются почти каждую игру. Ну да Гуркин косячил заметно, а тот же Осипов.. Ну Ли не блистал, ну не хуже играющего для галочки Широкова. Перспективы тухлые-если плофф 7 или 8 место и потолок 1 раунд-Ммг, Ава, Казань. Тренера менять надо, а то Питерса терпели и мимо плоф. Правда кандидатур не видно... Короче мрак.
👍,все верно дружище говоришь; выбора нет.В смене рулевого ,когда много упущено со старта сезона,возможно и раньше,толка мало может оказаться.Хотя,. как знать.В лиге /для меня/ импонирует работа трёх тренеров:Квартального,Никитина,Козлова.Особняком -мэтр тренерского цеха из Казани,ЗХБ.
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heivani
Ответ Сергей Орлов
Закончилась эра Мамкина-Гуркина.
можно продолжить; Лямина,Батыршина,Березина. Если на -ин,пиши пропало)
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Михаил Барвинский
Ответ Знатный стахановец
Удивительно будет, если не на букву А пристанище найдут.
на букву с могут или в
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nikita1708
Отличная новость
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