Губерниев о турнире сборных: «Пацаны должны играть за Россию, мы самодостаточная хоккейная страна. Не будем обижать остальную хоккейную Европу»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой НХЛ Дмитрий Губерниев Кубок мира Хоккей

Дмитрий Губерниев не считает, что россияне могут сыграть за хоккейную сборную Европы.

Ранее появилась информация о том, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование. Также известно, что НХЛ не собирается создавать сборную Европы для участия в турнире, как на Кубке мира в 2016 году.

«Наши пацаны должны играть в составе сборной России, потому что мы самодостаточная хоккейная страна.

И не будем обижать остальную хоккейную Европу, которую мы вытесним, если сыграем за этот коллектив. Я думаю, что эта идея мертвая», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Al561
Насчет вытесним, он погорячился, где-то пол состава займем, может чуть больше.
И кстати это неплохой вариант, можно собрать мощную команду, звездную и плотную по линиям, с разными вариантами.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий