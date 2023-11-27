Губерниев о турнире сборных: «Пацаны должны играть за Россию, мы самодостаточная хоккейная страна. Не будем обижать остальную хоккейную Европу»

Дмитрий Губерниев не считает, что россияне могут сыграть за хоккейную сборную Европы.

Ранее появилась информация о том, что приближается к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование. Также известно, что НХЛ не собирается создавать сборную Европы для участия в турнире, как на Кубке мира в 2016 году.

«Наши пацаны должны играть в составе сборной России, потому что мы самодостаточная хоккейная страна.

И не будем обижать остальную хоккейную Европу, которую мы вытесним, если сыграем за этот коллектив. Я думаю, что эта идея мертвая», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.