Василий Атанасов забросил красивую шайбу в ворота «Трактора».

« » уступило со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата .

За 25 секунд до завершения третьего периода гол забил нападающий нижегородцев .

21-летний нападающий принял шайбу перед воротами и переиграл голкипера эффектным броском из-под ноги.

Атанасов забил 16-й гол в нынешнем сезоне КХЛ.

Всего в активе форварда 31 (16+15) балл за результативность в 34 играх.