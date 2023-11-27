Атанасов забил из-под ноги с пятака в ворота «Трактора». Это 16-й гол форварда «Торпедо» в сезоне КХЛ
Василий Атанасов забросил красивую шайбу в ворота «Трактора».
«Торпедо» уступило со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
За 25 секунд до завершения третьего периода гол забил нападающий нижегородцев Василий Атанасов.
21-летний нападающий принял шайбу перед воротами Зака Фукале и переиграл голкипера эффектным броском из-под ноги.
Атанасов забил 16-й гол в нынешнем сезоне КХЛ.
Всего в активе форварда 31 (16+15) балл за результативность в 34 играх.
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