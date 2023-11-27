Атанасов забил из-под ноги с пятака в ворота «Трактора». Это 16-й гол форварда «Торпедо» в сезоне КХЛ

Теги Трактор Торпедо видео КХЛ Зак Фукале Василий Атанасов Хоккей

Василий Атанасов забросил красивую шайбу в ворота «Трактора».

«Торпедо» уступило со счетом 1:2 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

За 25 секунд до завершения третьего периода гол забил нападающий нижегородцев Василий Атанасов.

21-летний нападающий принял шайбу перед воротами Зака Фукале и переиграл голкипера эффектным броском из-под ноги.

Атанасов забил 16-й гол в нынешнем сезоне КХЛ.

Всего в активе форварда 31 (16+15) балл за результативность в 34 играх.

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18 комментариев

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Yahoo161
Ответ Rikishi
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Стесняюсь спросить, вы хоккей смотрите?
+25
0
+25
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Фёдор Кузнецов
Ответ Russ Ivan
У нас в Спартаке тоже вот так феерил молодой человек по фамилии Никишин. А потом бац и "честный" обмен в Питер на целый мешок ненужного балласта, который сейчас вообще непонятно где...
Один из этого "балласта" это лидер команды сейчас Иван Морозов
+17
0
+17
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Максим Никитин
Ответ Caniball
А где была команда остальные 59,5 минут?!
Возможно, преувеличением будет сказать «возила» «Трактор», но уж точно в течение этих 59.5 минут смотрелась интереснее. Как болельщик «Трактора» говорю
+15
-1
+14
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cr8psnrqyk
Аж интересно на него в нхл посмотреть ))
+10
-2
+8
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Caniball
А где была команда остальные 59,5 минут?!
+9
-3
+6
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Матроскин52
Вася красавец! То что он сделал в концовке - дорогого стоит… В своем возрасте один из лучших в лиге! Растет мастерство! А победы придут!
+3
0
+3
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Владимир
Ответ Матроскин52
Вася красавец! То что он сделал в концовке - дорогого стоит… В своем возрасте один из лучших в лиге! Растет мастерство! А победы придут!
Я болельщик Трактора!!! Жаль, что наш кипер не отстоял на ноль!!! Но за кого я переживаю в КХЛ, это Торпедо и Локомотив на Западе, и Салават на Востоке!!! Что сказать про гол Атанасова!!! Молорик!!!! Шедевр!!!!) Удачи Торпедо в дальнейшем... Моё уважение Вашей команде и Ларионову!!!) Молодцы!!!!
+3
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+3
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ale10
Как же интересно его будет смотреть в НХЛ
+1
0
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barbarian1991
Лучик света в последних матчах
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Слава Каплунов
Да это уже готовая звезда ⭐️
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Ярославец75
Буквально вчера играли в ЛХЛ. Нам соперник забил так же из под ноги. Что тут особенного для профи, если такие голы любители забивают?
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Остап80
2024 сентябрь . нападающий СКА Атанасов забивает Торпедо из - под ноги . гордимся школой СКА , воспитавшей такого мастера !
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Кк
Ответ Фёдор Кузнецов
Один из этого "балласта" это лидер команды сейчас Иван Морозов
Его так же выгодно обменяют на очередной мешок
+2
-2
0
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