Атанасов забил «Барысу» броском с отрицательного угла. Это 15-й гол форварда «Торпедо» в сезоне КХЛ
Василий Атанасов забил гол броском с отрицательного угла.
«Торпедо» и «Барыс» играют в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Во втором периоде заброшенной шайбой отметился нападающий нижегородцев Василий Атанасов, сделавший счет 2:1.
Форвард нанес бросок верхом с отрицательного угла, шайба отрикошетила от голкипера Андрея Шутова и попала под перекладину.
21-летний нападающий забил 15-й гол в нынешнем сезоне.
В общей сложности Атанасов набрал 28 (15+13) очков в 31 матче регулярного чемпионата.
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