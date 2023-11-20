Атанасов забил «Барысу» броском с отрицательного угла. Это 15-й гол форварда «Торпедо» в сезоне КХЛ

Теги Торпедо видео КХЛ Барыс Андрей Шутов Василий Атанасов Хоккей

Василий Атанасов забил гол броском с отрицательного угла.

«Торпедо» и «Барыс» играют в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Во втором периоде заброшенной шайбой отметился нападающий нижегородцев Василий Атанасов, сделавший счет 2:1.

Форвард нанес бросок верхом с отрицательного угла, шайба отрикошетила от голкипера Андрея Шутова и попала под перекладину.

21-летний нападающий забил 15-й гол в нынешнем сезоне.

В общей сложности Атанасов набрал 28 (15+13) очков в 31 матче регулярного чемпионата.

5 комментариев

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Максим Седов
Голешник конечно забил он чумовой. Браво! Главное, чтобы в следующем сезоне Атанасов не попал к Ротену. Пусть ещё сезон играет у Ларионова, а затем едет в НХЛ.
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Dundee
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Doronya
Гений
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Матроскин52
Голешник отменный! Так попасть это фантастика! Василий мастерюга!
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Огюст
Кто технарь- тому и везёт !
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