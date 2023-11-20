Атанасов забил «Барысу» броском с отрицательного угла. Это 15-й гол форварда «Торпедо» в сезоне КХЛ

Василий Атанасов забил гол броском с отрицательного угла.

« » и « » играют в матче Фонбет чемпионата .

Во втором периоде заброшенной шайбой отметился нападающий нижегородцев , сделавший счет 2:1.

Форвард нанес бросок верхом с отрицательного угла, шайба отрикошетила от голкипера Андрея Шутова и попала под перекладину.

21-летний нападающий забил 15-й гол в нынешнем сезоне.

В общей сложности Атанасов набрал 28 (15+13) очков в 31 матче регулярного чемпионата.