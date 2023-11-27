«Автомобилист» проиграл 3 из 4 последних игр. «Спартак» прервал серию из трех поражений подряд

«Спартак» прервал серию из трех поражений подряд в КХЛ.

« » уступил « » (1:4) в матче Фонбет чемпионата .

Это третье поражение для команды в последних четырех играх. На этом отрезке екатеринбуржцы обыграли «Ладу» (3:2 ОТ).

«Спартак» данной победой завершил серию поражений из трех матчей подряд. Ранее красно-белые уступили «Локомотиву» (1:2), СКА (2:3) и «Металлургу» (1:3).

«Автомобилист» находится на седьмом месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 42 балла в 37 матчах чемпионата.

«Спартак» занимает первую строчку в таблице Западной конференции, набрав 51 балл в 37 играх.