«Автомобилист» проиграл 3 из 4 последних игр. «Спартак» прервал серию из трех поражений подряд

Теги Спартак Автомобилист Николай Заварухин Алексей Жамнов КХЛ Хоккей

«Спартак» прервал серию из трех поражений подряд в КХЛ.

«Автомобилист» уступил «Спартаку» (1:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Это третье поражение для команды Николая Заварухина в последних четырех играх. На этом отрезке екатеринбуржцы обыграли «Ладу» (3:2 ОТ).

«Спартак» данной победой завершил серию поражений из трех матчей подряд. Ранее красно-белые уступили «Локомотиву» (1:2), СКА (2:3) и «Металлургу» (1:3).

«Автомобилист» находится на седьмом месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 42 балла в 37 матчах чемпионата.

«Спартак» занимает первую строчку в таблице Западной конференции, набрав 51 балл в 37 играх.

16 комментариев

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Андрей Катиков
С трудом, но главное победа. Филин и Кареев лучшие сегодня.
+10
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Игорь Романов
всех Спартачей с победой. трудной, но заслуженной и долгожданной.
+8
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S<>M
Завара гнать ссаными тряпками
+7
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Владимир Пастухов
Лысый уходи толку от тебя нет ни игры не результата
+6
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ekbkuleroff@mail.ru
На тренерский штаб на скамейке без слёз не взглянешь,стоят истуканы с пустыми, растерянными глазами в рот воды набрали,не знают что делать!!!
+5
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Гость 57
Заварухин совсем не контролирует игру, это не тренер. Мозгов хватило только на то, чтобы Гуркина поместить в список отказов, хотя об этом только ленивый не говорил.
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Гость 57
Вообще не понимаю, что делает тренерский штаб, из года в год одно и тоже, вратаря на пятаке, никто не закрывает, бросают во вратаря прямо по центру, начинают атаку и тут же идет смена, пасы не точные, они вообще чем занимаются? И опять комментарии Заварухина, будем разбирать и проведем собрание, он вообще понимает что говорит.
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oldgordon
Ждал, что на послематчевое интервью Заварухин придет с чемоданом и билетом до Уфы. Ну не тренер он, по крайней мере уровня КХЛ. Первый период обе команды сдовно спали, но стоило Спартаку немного в дальнейшем прибавить в скорости, всё стало на свои места. Мастерство - это умение реализовывать моменты. Когда не могут забить в одной, двух играх, можно сослаться на невезение. Но когда это происходит постоянно, то можно говорить о низком уровне умения игоков. Наподписали сумасшедшие контракты, а толку ноль. Халявщики.
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Alexey Catalonsky
Ответ Андрей Катиков
С трудом, но главное победа. Филин и Кареев лучшие сегодня.
Кареев тащит постоянно, везения пацану не хватает. Сегодня безусловный MVP.
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Russ Ivan
Во всех трёх проигранных Спартаком матчей у победителей не было очевидного превосходства над КБ, просто где-то не сошлось. Плюс очевидный спад у всей команды и первого звена. Вообще, пройти без спадов всю регулярку никто не сможет...
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Барсукова Элина
Ответ Андрей Катиков
С трудом, но главное победа. Филин и Кареев лучшие сегодня.
Спад у Спартака, несмотря на победу. Но с кем не бывает, выкарабкается
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Владимир Пастухов
Не позорь Лучший город в России
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Знатный стахановец
К сожалению, =А= стал абсолютно беззузобой командой.
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Alexey Catalonsky
Ответ Андрей Катиков
Я всегда за него больше, чем за Рибара. Из-за Рибара много шайб пропустили. От него после броска шайба, как от борта отскакивает, намертво редко берёт.
Практика решает, а тренерам виднее, кому играть.
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Владимир Пастухов
Где наш Ларионов? Где Дацюк? Паша жду тебя только ты сможешь поставить игру в авто и возродить Уральский хоккей верю в тебя
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Андрей Катиков
Ответ Alexey Catalonsky
Кареев тащит постоянно, везения пацану не хватает. Сегодня безусловный MVP.
Я всегда за него больше, чем за Рибара. Из-за Рибара много шайб пропустили. От него после броска шайба, как от борта отскакивает, намертво редко берёт.
0
0
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