Губерниев о турнире сборных: «Кто заказывает музыку, тот девушку и танцует. Мы зависимые персонажи от НХЛ. Можно апеллировать, но решение будут принимать они»
Дмитрий Губерниев оценил возможность неучастия России в турнире НХЛ для сборных.
Ранее появилась информация о том, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.
В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.
«Я согласен с нашим министром, но послушайте: кто заказывает музыку, тот девушку и танцует.
Россияне – неотъемлемая и важная часть НХЛ, но в данном случае мы зависимые персонажи все-таки от решения лиги.
Поэтому тут можно, конечно, апеллировать с точки зрения здравого смысла и всего прочего, но решение будут принимать они.
Но, естественно, Кубок мира, бывший Кубок Канады – это соперничество двух стран, и все это понимают.
России и Канады, при всем уважении к хоккейным Штатам, Чехии, Швеции, Финляндии и так далее. И они сами себя будут обеднять.
Давление политиков большое, как ни крути, поэтому политика двойных стандартов и всего остального в действии. Поэтому я тут уже ничему не удивляюсь.
Но самое главное – наши спортсмены играют там без каких-либо проблем и являются звездами первой величины», – поделился мнением комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Можно теперь сказать - естественно, мы для Канады - соперник номер 1.(Да, мы у них 15 лет не выигрывали и во всех турнирах проигрывал США, Финляндии и Швеции, ну да ладно, это п###й, этого не было))
А тут нас не позвали, ибо Канадцы нас боятся, понимают, мы их деклассируем. Еще бы, посмотрите на их центральную ось, там МакКиннон и бегунок из Нефти, а у нас 37-летний Малкин и целый Кузнецов, без шансов для кленовых. Ну и вот, потом будут говорить, мол мы бы их победили, да нам доказать не дали. Поэтому - мы в принципе чемпионы. ОИ 2018 же взяли, значит - и тут бы стопроц выиграли.
Сейчас более принципиальные матчи между США и Канадой.
А так, все верно, НХЛ сама решит, что и как делать.
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ну можно будет позаниматься всякими инсинуациями на тему, вот мы бы им ого го как показали, но наверно будем заниматься, почему нет?) но так, в качестве факультатива)
Соглашусь, что с хоккейной точки зрения, игра Канада - США или даже США - Швеция могут быть интереснее, чем игры России.
Но вывеска Россия - Канада соберёт больше бабла, чем те, вышеупомянутые игры.