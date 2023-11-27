Губерниев о турнире сборных: «Кто заказывает музыку, тот девушку и танцует. Мы зависимые персонажи от НХЛ. Можно апеллировать, но решение будут принимать они»

Дмитрий Губерниев оценил возможность неучастия России в турнире НХЛ для сборных.

Ранее появилась информация о том, что приближается к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.

«Я согласен с нашим министром, но послушайте: кто заказывает музыку, тот девушку и танцует.

Россияне – неотъемлемая и важная часть НХЛ, но в данном случае мы зависимые персонажи все-таки от решения лиги.

Поэтому тут можно, конечно, апеллировать с точки зрения здравого смысла и всего прочего, но решение будут принимать они.

Но, естественно, Кубок мира, бывший Кубок Канады – это соперничество двух стран, и все это понимают.

России и Канады, при всем уважении к хоккейным Штатам, Чехии, Швеции, Финляндии и так далее. И они сами себя будут обеднять.

Давление политиков большое, как ни крути, поэтому политика двойных стандартов и всего остального в действии. Поэтому я тут уже ничему не удивляюсь.

Но самое главное – наши спортсмены играют там без каких-либо проблем и являются звездами первой величины», – поделился мнением комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.