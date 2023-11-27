Губерниев о турнире сборных: «Кто заказывает музыку, тот девушку и танцует. Мы зависимые персонажи от НХЛ. Можно апеллировать, но решение будут принимать они»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой НХЛ Дмитрий Губерниев Кубок мира КХЛ Советский спорт Хоккей

Дмитрий Губерниев оценил возможность неучастия России в турнире НХЛ для сборных.

Ранее появилась информация о том, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года.

В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.

«Я согласен с нашим министром, но послушайте: кто заказывает музыку, тот девушку и танцует.

Россияне – неотъемлемая и важная часть НХЛ, но в данном случае мы зависимые персонажи все-таки от решения лиги.

Поэтому тут можно, конечно, апеллировать с точки зрения здравого смысла и всего прочего, но решение будут принимать они.

Но, естественно, Кубок мира, бывший Кубок Канады – это соперничество двух стран, и все это понимают.

России и Канады, при всем уважении к хоккейным Штатам, Чехии, Швеции, Финляндии и так далее. И они сами себя будут обеднять.

Давление политиков большое, как ни крути, поэтому политика двойных стандартов и всего остального в действии. Поэтому я тут уже ничему не удивляюсь.

Но самое главное – наши спортсмены играют там без каких-либо проблем и являются звездами первой величины», – поделился мнением комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

20 комментариев

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Maxim Shumov
Так ведь то, что нас никуда не берут - это же огромный плюс для патриотической шляпы по телевизору.
Можно теперь сказать - естественно, мы для Канады - соперник номер 1.(Да, мы у них 15 лет не выигрывали и во всех турнирах проигрывал США, Финляндии и Швеции, ну да ладно, это п###й, этого не было))
А тут нас не позвали, ибо Канадцы нас боятся, понимают, мы их деклассируем. Еще бы, посмотрите на их центральную ось, там МакКиннон и бегунок из Нефти, а у нас 37-летний Малкин и целый Кузнецов, без шансов для кленовых. Ну и вот, потом будут говорить, мол мы бы их победили, да нам доказать не дали. Поэтому - мы в принципе чемпионы. ОИ 2018 же взяли, значит - и тут бы стопроц выиграли.
+18
-6
+12
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Sergey
Соперничество было между Канадой и СССР, с Россией его не было и нет.
Сейчас более принципиальные матчи между США и Канадой.
А так, все верно, НХЛ сама решит, что и как делать.
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taekwon74
Канада рулит
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Прутков
Тот редкий случай, когда хочется согласиться
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Сергей Николаенко
Девушку танцует тот, кто ее ужинает, а не заказывает музыку. Проблемы со знанием народного фольклора.
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taekwon74
Лишь бы седого ублюдка #8 не было на этом празднике .
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Евгений Мешков
Ответ Maxim Shumov
Так ведь то, что нас никуда не берут - это же огромный плюс для патриотической шляпы по телевизору. Можно теперь сказать - естественно, мы для Канады - соперник номер 1.(Да, мы у них 15 лет не выигрывали и во всех турнирах проигрывал США, Финляндии и Швеции, ну да ладно, это п###й, этого не было)) А тут нас не позвали, ибо Канадцы нас боятся, понимают, мы их деклассируем. Еще бы, посмотрите на их центральную ось, там МакКиннон и бегунок из Нефти, а у нас 37-летний Малкин и целый Кузнецов, без шансов для кленовых. Ну и вот, потом будут говорить, мол мы бы их победили, да нам доказать не дали. Поэтому - мы в принципе чемпионы. ОИ 2018 же взяли, значит - и тут бы стопроц выиграли.
Ну на самом деле, в хоккее у нас все более чем неплохо. Наши лучшие без каких то проблем играют в сильной лиге, есть своя лига, в которой стала пробиваться неплохая молодежь. это не тот вид спорта, где отсутствие международных стартов будет катастрофически влиять на его развитие. А самих турниров сильнейших на уровне сборных в принципе нет, так что сказать, что мы как то сильно обделены, тоже нельзя.
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ну можно будет позаниматься всякими инсинуациями на тему, вот мы бы им ого го как показали, но наверно будем заниматься, почему нет?) но так, в качестве факультатива)
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Назар Игорь
Украл выражение у покойного Черномырдина, свой запас скуден.
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Руслан Х
Колкие слова,которые никому не нравятся.Но это правда.🤷🏻‍♂️
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Огюст
Губерниев, всё это уже писано и писано здесь и твоё мнение никому не интересно - так как одно и тоже !
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Helge8
НХЛ вообще плевать хотело на турниры сборных, только КХЛ и ФХР всё пытаются кому-то что-то доказать, вместо того, чтобы развивать свою лигу, наплевав на интересы посторонних стран
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vik444
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Биатлон же начался. Где Губерниев, а где НХЛ.
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4etlanin
Да пускай, проведут турнир, посчитают деньги.

Соглашусь, что с хоккейной точки зрения, игра Канада - США или даже США - Швеция могут быть интереснее, чем игры России.
Но вывеска Россия - Канада соберёт больше бабла, чем те, вышеупомянутые игры.
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maxhonda
Дмитрий, не переживайте. Фетисовы и Третьяки уже сказали, что с этим турниром НХЛ разориться, если не позовёт Россию. Не будет больше НХЛ, а наша КХЛ станет сильнейшей
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Mikhail 1968
Ответ Сергей Николаенко
Девушку танцует тот, кто ее ужинает, а не заказывает музыку. Проблемы со знанием народного фольклора.
обедает,так кстати насчёт знания
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