Где смотреть Даллас – Тампа-Бэй, во сколько прямая трансляция матча, НХЛ 2 декабря

В субботу, 2 декабря, сыграют Даллас и Тампа-Бэй в рамках регулярного сезона НХЛ.

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Игра пройдет на стадионе «American Airlines Center».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Даллас – Тампа-Бэй

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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