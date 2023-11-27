Где смотреть Лос-Анджелес – Вашингтон, во сколько прямая трансляция матча, НХЛ 30 ноября

В четверг, 30 ноября, сыграют Лос-Анджелес и Вашингтон в рамках регулярного сезона НХЛ.

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Игра пройдет на стадионе «Crypto.com Arena».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Лос-Анджелес – Вашингтон

Начало матча запланировано на 06:30 по московскому времени.

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