Где смотреть Лос-Анджелес – Вашингтон, во сколько прямая трансляция матча, НХЛ 30 ноября
В четверг, 30 ноября, сыграют Лос-Анджелес и Вашингтон в рамках регулярного сезона НХЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Crypto.com Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Лос-Анджелес – Вашингтон
- Начало матча запланировано на 06:30 по московскому времени.
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