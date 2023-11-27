Где смотреть Металлург Мг – СКА, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 3 декабря
В воскресенье, 3 декабря, сыграют Металлург Мг и СКА в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Арена-Металлург».
- Встречу будут в прямом эфире показывать канал KHL Prime и сервис Кинопоиск HD.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Металлург Мг – СКА
- Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени.
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