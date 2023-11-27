Где смотреть СКА – Динамо, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 28 ноября
Во вторник, 28 ноября, сыграют СКА и Динамо в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Ледовый дворец (Санкт-Петербург)».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Кинопоиск HD.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют СКА – Динамо
- Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.
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