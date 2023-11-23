Козлов о «Салавате»: «Когда хорошая самоотдача, получается держать уровень. Если хотим что-то выиграть, надо подтянуть неправильные удаления»

Виктор Козлов поделился мыслями о победе над «Авангардом».

« » выиграл со счетом 3:1 в матче Фонбет чемпионата .

– Приятно вернуться домой после долгой выездной серии. Здорово играть перед нашими болельщиками, которые великолепно поддерживали нас, в том числе в сложные моменты, когда играли в меньшинстве.

По матчу двоякие впечатления. Начало было хорошим, отличный прессинг, контроль шайбы. В третьем периоде пошли удаления, поэтому игра сломалась.

У « » с их игрой в большинстве были хорошие возможности вернуться.

Отмечу ребят, которые играли в меньшинстве и ловили шайбы на себя. Александр Самонов был великолепен. Он держал команду.

– До третьего периода очень чисто играли. Согласитесь, что это разные команды, когда «Салават» не фолит и когда «Салават» удаляется?

– Согласен, были очень легкие удаления.

Оправданные удаления – когда ты спасаешь опасный момент, когда выход в ноль и когда заступаешься за товарища. Остальное, особенно в зоне атаки и в средней зоне, – это неправильные удаления.

Если мы хотим что-то выиграть, нам надо это подтянуть. Игра может поменяться в каждую секунду, нарушается ритм игры. Это мы можем исправить.

– У «Авангарда» была 10-матчевая победная серия. Делали на этом акцент?

– Нет, мы этого не опасались, но готовились.

Мы знаем, что соперник был на ходу, их тройка лидирует по статистике в лиге. Если дать этим ребятам время и пространство, а также большинство, то можно огрести большие проблемы.

Поэтому акцентировали внимание не давать им шайбу, чтобы у них не было времени начать атаку.

– Почему не удается команде выдерживать стабильный уровень?

– Нам есть над чем работать.

Хотелось бы стабильности, но в этом и заключается уровень команды. Когда мы работаем, когда у нас хорошая самоотдача, нам получается держать свой уровень.

На мой взгляд, когда ты играешь много игр через день, работаешь на максимум, вопрос в том, насколько долго ты можешь выдержать эту концентрацию, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» .